Україна

Свої домашні ігри УПЛ Дніпро-1 трансляціє на сервісах 1+1 Media, а не на Setanta Sports.

У рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 приймає у номінально домашньому матчі криворізький Кривбас в Ужгороді.

Пресслужба Кривбасу проводить пряму трансляцію цього протистояння у своєму обліковому записі соціальної мережі TikTok, а зйомка ведеться з-за воріт.

Зазначимо, що свої домашні ігри Дніпро-1 трансляціє на сервісах 1+1 Media, а не на Setanta Sports Ukraine, який є офіційним транслятором УПЛ.

Стежити за ключовими подіями матчу Дніпро-1 — Кривбас ви також можете за допомогою текстової онлайн-трансляції на Football.ua.