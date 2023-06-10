Інгулець — ЛНЗ. Напередодні

Україна

Клуб із Черкаської області може вперше вийти до УПЛ!

У рамках плей-офф за право грати у Прем'єр-лізі Інгулець прийме ЛНЗ (Черкаси).

ІНГУЛЕЦЬ – ЛНЗ

10 ЧЕРВНЯ, 17:00. “ІНГУЛЕЦЬ”, ПЕТРОВЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Чемпіонат України закінчується приблизно так, як і проходив увесь сезон. Як, ну, як можна було поставити обидва матчі в один день з фіналом Ліги чемпіонів? Головна гра всього сезону навіть не так свідомо, як підсвідомо відтягує на себе всю увагу.

Чисто УПЛ-вськими виглядають і ходи клубів, mind games для отримання переваги. Усього за чотири дні до гри в мережі почали роздмухувати чутки про заміну тренера у ЛНЗ. Причому згідно з цими чутками, замінити Олександра Ковпака мав не хто-небудь, а Юрій Вірт, який зі своїм Вересом теж готується до стикових матчів! Тут залишається тільки гадати: це був удар по Вересу, який рикошетом зачепив ЛНЗ – або навпаки. Добре, що президент черкаського клубу моментально спростував такі інсинуації.

А ось Інгулець не став чекати на якісь чутки і просто звільнив тренера сам. Можна сумно зітхнути щодо Сергія Ковальця – тренер, який десяток років тому вважався найперспективнішим в Україні, розквіт тренерської кар'єри переживає дуже безславно – але деталі й сам момент для розлучення вибрані, м'яко кажучи, нетривіально.

Разом із Ковальцем пішов ще й Бартулович, який був у команді кілька попередніх років, не забуваємо, що раніше під час сезону клуб звільнив ще й Лавриненка – і в результаті до вирішальних матчів сезону команду готуватиме Лупашко. 36-річний Владислав Вікторович ще два роки тому грав за Інгулець, він яскраво виражена креатура Лавриненка: грав у нього у Зірці, потім перейшов за ним у клуб із Петрового, потім став його помічником.

На його тлі й 40-річний Олександр Ковпак – справжній метр тренерського цеху. Але це статистика, а за фактом Інгульцю реально були потрібні якісь зміни. Інгулець не може забити вдома 435 хвилин, це антирекорд команди у лізі – а якщо вникнути в контекст, то ситуація ще гірша. В останніх дев'яти матчах Інгулець забив лише одному супернику: ФК Львову, який на момент гри вже офіційно вилетів. За всієї різниці в рівні ліг ЛНЗ забити набагато важче.

Окремо ускладнює завдання дискваліфікація найнезаміннішого гравця. Дмитро Нагієв зіграв у сезоні більше хвилин, ніж будь-який інший футболіст Інгульця, але через сутичку у матчі з Вересом він сьогодні не зіграє. Замінити його кількісно можна багато ким, але за якістю будуть питання. З ЛНЗ точно не буде просто: ця команда вирвала місце у стиках саме завдяки спурту на фініші сезону.

Історія протистояння

Про складність суперника говорить ще й результат єдиної їхньої попередньої зустрічі. 2021-го команди зустрілися у кубку – і переможцем тоді став саме клуб із Черкас. Голи за ЛНЗ забили Долинський та Сторчоус, які у команді і зараз.

Орієнтовні склади

Інгулець: Паламарчук — Сидоренко, Кучеренко, Ковальов, Павлов, Смоляков — Запорожець, Клименко, Кухарук, Козак — Сітало

ЛНЗ: Самойленко — Солдат, Муравський, Лопирьонок, Норенков — Хламенюк — Шестаков, Копиль, Тищенко, Савiн — Галенко

Прогноз

прогноз 0:0