Україна

Гроші, зароблені на аукціоні із продажу футболок, відправлять на допомогу жертвам російської агресії.

У товариському поєдинку у Бремені національна збірна України зустрінеться з Німеччиною. Ця гра стане ювілейною 1000-ю для німецької команди, а для Сергія Реброва – дебютною на посаді головного тренера "синьо-жовтих".

Як повідомляє Sport1, підопічні Гансі Фліка зіграють у спарингу з українською збірною у спеціальних унікальних футболках, які зрештою будуть продані на благодійному аукціоні, а зароблені кошти підуть на підтримку нашої країни у боротьбі з російською агресію.

Нападник збірної Німеччини Ніклас Фюллькруг позитивно висловився про цю ініціативу.

"Дійсно круто, Німецький футбольний союз придумав щось гарне. Зароблені кошти потім будуть передані Україні. Було б чудово, якби зібралася кругленька сума, щоб ми могли трохи допомогти.

Війна в Україні? На жаль, як людина, ви повинні визнати, що ми досить швидко звикаємо до ситуацій. Ми є створіннями звички, навіть якщо і досі переживаємо щось дуже погане", — сказав Фюллькруг.

Нагадаємо, матч Німеччина — Україна відбудеться у понеділок, 12 червня, о 19:00. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція цього протистояння.

ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET - ПРЕМІУМСПОНСОРА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ.