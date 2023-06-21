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Football.ua знайомить з командою, що протистоятиме підопічним Руслана Ротаня на континентальній першості серед збірних U-21.

Молодіжна збірна України незабаром розпочне свій шлях у груповому етапі ЄВРО-2023, у якому візьмуть участь 16 найкращих європейських команд вікової категорії U-21 та яке проходитиме з 21 червня по 8 липня у Румунії та Грузії.

За підсумками відбіркового циклу підопічні Руслана Ротаня посіли друге місце у групі H, відставши від Франції лише на три очки, а вже в рамках фінальної стадії континентальної молодіжної першості вони зустрінуться у квартеті B з однолітками з Іспанії, Хорватії та Румунії.

Football.ua знайомить вас з командою Хорватії U-21, яка стане одним із суперників молодіжної збірної України на ЄВРО-2023.

Хорватія U-21 у відборі ЄВРО-2023

У кваліфікаційному раунді молодіжного чемпіонату Європи-2023 збірна Хорватії U-21 потрапила до доволі непростої групи, в якій одразу чотири команди сміливо могли претендувати на потрапляння до фінальної стадії. І якщо Фінляндію та Австрію "шашковим" випередити у турнірній таблиці квартету А вдалося, то лідерство за собою залишила Норвегія U-21, яка випередила майбутнього суперника молодіжної збірної України на два набрані очки.

Загалом під час відбіркового циклу Хорватія U-21 тричі втратила очки у десяти проведених матчах: причиною став не дуже вдалий заключний відрізок із трьох зустрічей, у якому була нічия з Австрією та поразки від Норвегії з Фінляндією. Через це "шашкові" у підсумку опинилися другими і вирушили боротися за путівку на фінальний турнір до стадії плей-оф.

Вже в перехідних матчах збірна Хорватії U-21 обіграла однолітків із Данії за підсумками рівного двоматчевого протистояння. Обидві зустрічі завершилися з рахунком 2:1 на користь кожної з команд, а вже в серії пенальті хорвати виявилися успішнішими та пробилися у фінальний турнір молодіжного ЄВРО-2023, де вони тепер спробують перевершити своє найвище досягнення у вигляді чвертьфінальної стадії.

Тренер збірної Хорватії U-21

Молодіжна збірна Хорватії змогла кваліфікуватися у фінальну частину ЄВРО-2023 під керівництвом відомого у минулому хорватського футболіста Ігора Біщана, проте у квітні цього року ексхавбек Ліверпуля завдяки успіхам на чолі збірної Хорватії U-21 отримав запрошення від свого рідного клубу в особі загребського Динамо, на яке він не зміг відповісти відмовою. Через це Хорватському футбольному союзу довелося шукати нового керманича майже перед молодіжною континентальною першістю.

Вибір припав на Драгана Скочича, який має дуже цікаву та нетипову тренерську кар'єру як для європейського фахівця. Останнім місцем роботи Скочича стала національна збірна Ірану, яку він вивів на чемпіонат світу-2022 у Катарі, проте напередодні мундіалю його звільнили і у вересні минулого року замінили португальцем Карлушем Кейрушом.

До цього Драган Скочич попрацював на чолі низки іранських клубів, мав досвід у чемпіонатах Кувейту та Саудівської Аравії ще до того, як це стало мейнстримом, а в Європі вигравав Кубок Хорватії на чолі Рієки у 2005 році, а також Кубок та Суперкубок Словенії у 2008 році на чолі Інтерблоку, перш ніж вирушити вивчати екзотичні за футбольними мірками країни та повернутися на батьківщину.

Склад збірної Хорватії U-21

Воротарі: Домінік Котарські (ПАОК, 23 роки), Івор Пандур (Фортуна Сіттард, 23 роки), Нікола Чавліна (Локомотива Загреб, 21 рік).

Захисники: Давід Чоліна (Аугсбург, 22 роки), Бартол Франьїч (Вольфсбург, 23 роки), Нікола Сольдо (Кельн, 22 роки), Крешимир Кризманич (Гориця, 22 роки), Мауро Перкович (Динамо Загреб / НК Істра, 20 років), Ніко Галешич (Рієка, 22 роки), Ніко Сігур (Хайдук, 19 років).

Півзахисники: Юріца Пршир (Гориця, 23 роки), Лукас Качавенда (Локомотива Загреб, 20 років), Мартін Батуріна (Динамо Загреб, 20 років), Анте Палаверса (Труа, 23 роки), Велдін Ходжа (Рієка, 20 років), Тоні Фрук (Гориця, 22 роки), Марко Булат (Динамо Загреб, 21 рік).

Нападники: Роко Шимич (Цюрих / Зальцбург, 19 років), Діон Дрена Бельо (Аугсбург, 21 рік), Габріель Відович (Вітессе / Баварія, 19 років), Мікеле Шего (Вараджин, 22 роки), Лука Стойкович (Локомотива Загреб, 19 років), Матія Фріган (Рієка, 20 років).

Найкращий бомбардир Хорватії U-21 у відборі на ЄВРО-2023

Найкращим бомбардом хорватської молодіжної збірної у відборі став 19-річний нападник Роко Шимич, який другу половину цього сезону провів в оренді з австрійського Зальцбурга у швейцарському Цюриху.

У 12 поєдинках кваліфікаційного етапу молодіжної першості габаритний Шимич забив 7 м'ячів і віддав 2 асисти, тоді як у першості Швейцарії за Цюрих встиг провести за півроку 16 зустрічей із 4 голами та одним асистом в активі.

Молодий хорват, який народився в Мілані, також навіть встиг цього сезону зіграти в груповому етапі Ліги чемпіонів за Зальцбург, але обмежився лише двома виходами на заміну на кілька хвилин що проти загребського Динамо, що проти лондонського Челсі. Портал Transfermarkt оцінює Роко Шимича у 5 мільйонів євро.

Розклад матчів Хорватії U-21 та підготовка до групового етапу ЄВРО-2023

Свої останні два товариські матчі молодіжна збірна Хорватії провела ще у березні цього року. І якщо з однолітками з Ізраїлю фінальний свисток зафіксував нульову нічию, то в спарингу з однолітками з Англії "шашкових" чекав успіх у вигляді перемоги з рахунком 2:1.

Свій шлях на молодіжному ЄВРО-2023 збірна Хорватії U-21 розпочне якраз поєдинком проти української команди на чолі з Русланом Ротанем.

Це буде перша зустріч хорватів із командою України у віковій категорії U-21 починаючи з 2013 та 2014 років – тоді "синьо-жовтих" у відборі на ЄВРО-2015 не змогли перемогти "шашкових", зігравши внічию (1:1) та зазнавши поразки (0:2).