Україна

"Гірники" припинили співпрацю з хорватським спеціалістом та його тренерським штабом.

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про те, що Ігор Йовічевіч залишає посаду головного тренера першої команди.

Керівництво "гірників" вирішило припинити співпрацю з хорватським фахівцем, який пропрацював на цій посаді лише один сезон. Разом із Йовічевічем донецький клуб також залишають його асистенти.

"Дякуємо Ігору Йовічевічу та його асистентам за якісну роботу і високий професіоналізм, за красиві перемоги й незабутні емоції. Це був яскравий сезон, яким ви назавжди вписали свої імена в історію Шахтаря. Окрема подяка за активну громадянську позицію в підтримці України та українців.



Бажаємо нових досягнень і великих звершень у майбутньому!" - сказано в заяві Шахтаря.

Нагадаємо, Ігор Йовічевіч очолював Шахтар від липня 2022 року. З того часу команда провела 40 офіційних матчів, у яких здобула 24 перемоги за 10 нічиїх та 6 поразок.

Під керівництвом хорватського фахівця "гірники" в 14-й раз у своїй історії стали чемпіонами України за підсумками минулого сезону. Крім того, у Лізі чемпіонів Шахтар посів третє місце у групі, а вже у Лізі Європи українська команда зупинилася на стадії 1/8 фіналу, без шансів поступившись Феєнорду.