Україна

Олег Горін посилив склад віцечемпіона України-2022/23.

Дніпро-1 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого центрального захисника Олега Горіна, права на якого раніше належали закарпатському Минаю.

23-річний вихованець Карпат та Львова приєднався до команди Олександра Кучера на правах вільного агента, підписавши контракт на два роки.

У новому для себе клубі Олег Горін виступатиме під шостим номером.

Відзначимо, що український центрбек має на своєму рахунку 34 поєдинки у рамках української Прем'єр-ліги, у яких він забив два голи, віддав один асист та заробив 13 жовтих карток.