Україна

Число "36" ховає доволі багато символізму для "гірників".

Шахтар після чемпіонського сезону вирішив провести зміни на тренерському посту. В донецькому клубі вирішили відпустити Ігора Йовічевіча після доволі потужного результату та призначити головним тренером Патрік Ван Леувена.

На презентації нідерландський спеціаліст тримав в руках футболку з числом 36. Footbal.ua вирішив нагадати, як "гірники" пов'язані з цим числом.

Шахтар засновано в 1936 році

Шахтар було засновано у 1936 році. Тоді команда ще під назвою Стахановець отримала місце у чемпіонаті СРСР.

Обласна газета Соціалістичний Донбас 9 квітня 1936 року опублікувала рішення чиновників:

"До команди увійдуть 22 найкращі гравці Донбасу. Гравці будуть звільнені від роботи на виробництві. Для покращення класу гри запрошено спеціального тренера"

Вже доволі скоро флагман українського футболу буде святкувати свій сторічний ювілей.

Ван Леувен — 36 тренер Шахтаря

Патрік Ван Леувен, який вже раніше працював у структурі клуба, став 36 головним тренером в історії донецької команди. Саме через це на футболці, що була в руках нідерландського спеціаліста було число 36.

До Патріка Ван Леувена працювали Ігор Йовічевіч, Роберто Де Дзербі, Луїш Каштру, Паулу Фонсека, Мірча Луческу та інші.

Зазначимо, що контракт з нідерландським спеціалістом розрахований до 30 червня 2025 року.

36 трофеїв на внутрішній арені

Вже дещо більш неочікуваним фактом є те, що у Шахтаря на цей час 36 трофеїв на внутрішній арені.

Чемпіон України 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Володар Кубка України 1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019

Володар Суперкубка України 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021

Враховуючи те, як Шахтар провів минулий сезон, прогрес талановитої молоді "гірників", зокрема на чемпіонаті Європи-2023 та тренерські навички Патріка Ван Леувена, це далеко не останні титули донецької команди.

Специфічне оголошення трансферів — о 19:36

Шахтар має традиції оголошувати про визначні події, зокрема трансфери, о 36 хвилин на всьому. Тут нема ніякого секрету — це 19:36. Як можна побачити, це момент спирається на дату заснування клуба.

Під 36 номером грав Елано

Можливо вже не всі згадають цього бразильця, проте він започаткував трансферну політику "гірників", яку ми бачимо увесь цей час.

Тоді Шахтар продав бразильського футболіста за 12 мільйонів євро в Манчестер Сіті, який лише намагався стати великою силою в чемпіонаті Англії.

Станом на 2007 рік, ця сума була доволі суттєвою. Саме тоді, до речі, в команду прийшли Ілсіньйо та Вілліан.

Зазначимо, що також під 36 номером грав центральний захисник Олександр Чижов, який разом з командою виграва Кубок УЄФА.

Михайло Діанов з 36 бригади, що боронила Маріуполь

Після того, як наша країна почала повертати з полону захисників Азовсталі, деякої популярності, якщо це коректно в цьому випадку, набув Михайло Діанов — той самий військовий, світлини якого облетіли весь світ, коли в серці Азовсталі ще билось життя.

Після звільнення з полону Шахтар взяв на себе реабілітацію Михайла, який є палким шанувальником "гірників". До чого ж тут число 36? Михайло Діанов боронив Україну у складі 36 бригади, а потім отримав футболку від Шахтаря саме з цим номером.