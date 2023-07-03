Півзахисник підписав контракт на три роки.
Вячеслав Танковський, ФК Полісся
03 липня 2023, 20:59
В'ячеслав Танковський продовжить кар'єру в Поліссі, повідомив офіційний сайт новачка УПЛ.
27-річний футболіст підписав контракт на три роки із новою командою.
"Футбольний клуб Полісся усвідомлює високий рівень футболу, який панує в Українській Прем’єр-Лізі. Як команда, яка вперше в своїй історії виступатиме в елітному дивізіоні, ми розуміємо важливість підсилення складу і окремих позицій. Саме тому ми продовжуємо селекційний відбір.
Переконані, що Вячеслав Танковський гармонійно увіллється в колектив і разом з командою буде досягати високих цілей, які перед клубом ставить президент Полісся Геннадій Буткевич", — коментує підписання контракту генеральний директор ФК Полісся Володимир Загурський.
Минулого сезону Танковський провів 21 матч в УПЛ, виступаючи спочатку за Металіст, а потім в оренді за Дніпро-1.