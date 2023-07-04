Легендарний форвард "гірників" навідався до свого колишнього клубу.
Сергій Палкін, Брандао та Дарійо Срна, ФК Шахтар Донецьк
04 липня 2023, 17:20
Чинний чемпіон України в особі донецького Шахтаря зараз перебуває у нідерландському Роттердамі, де проходить передсезонну підготовку під керівництвом нового головного тренера Патріка ван Леувена.
До табору "гірників" у гості навідався колишній нападник команди Брандао, який виступав за команду в період з 2002 по 2009 рік.
"Дуже радий бачити всіх моїх друзів. Дякую Шахтарю та президенту Рінату Ахметову", — написав 43-річний бразилець у своєму Instagram.
Нагадаємо, що у футболці донецького Шахтаря Брандао провів 220 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 91 гол, віддав 18 результативних передач та ставав найкращим бомбардиром УПЛ у 2006 році.
У складі гірників бразильський форвард тричі вигравав чемпіонат України, двічі — Кубок України та один раз — Суперкубок України.