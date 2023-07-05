Сезон у Україні розпочнеться скоро.
Vbet ліга - Фото Прем'єрі-Ліга
05 липня 2023, 17:38
Українська Прем'єр Ліга оголосила календар першого кола сезону-2023/24 - повідомляє офіційний сайт чемпіонату.
Повний розклад виглядає так.
1-й тур
29.07.2023
Металіст 1925 – Шахтар
Рух – Зоря
Динамо – Минай
Ворскла – Дніпро-1
Олександрія – Кривбас
Оболонь – Колос
ЛНЗ – Чорноморець
Верес – Полісся
2-й тур
05.08.2023
Верес – Шахтар
Рух – Ворскла
Оболонь – Динамо
Зоря – Кривбас
Дніпро-1 – Полісся
Олександрія – Металіст 1925
Минай – ЛНЗ
Колос – Чорноморець
3-й тур
12.08.2023
Шахтар – Олександрія
Полісся – Рух
Динамо – Металіст 1925
Ворскла – Зоря
Минай – Дніпро-1
Кривбас – ЛНЗ
Колос – Верес
Чорноморець – Оболонь
4-й тур
19.08.2023
Кривбас – Шахтар
Рух – Колос
Чорноморець – Динамо
Зоря – Олександрія
Дніпро-1 – Оболонь
Верес – Ворскла
Металіст 1925 – Минай
ЛНЗ – Полісся
5-й тур
26.08.2023
Колос – Шахтар
Рух – Дніпро-1
Динамо – Верес
Минай – Зоря
Ворскла – Чорноморець
Олександрія – Полісся
Оболонь – Кривбас
ЛНЗ – Металіст 1925
6-й тур
02.09.2023
Минай – Шахтар
Рух – Металіст 1925
Зоря – Динамо
Дніпро-1 – ЛНЗ
Ворскла – Олександрія
Колос – Кривбас
Верес – Чорноморець
Полісся – Оболонь
7-й тур
16.09.2023
Шахтар – Оболонь
ЛНЗ – Рух
Динамо – Ворскла
Металіст 1925 – Зоря
Дніпро-1 – Колос
Олександрія – Минай
Кривбас – Верес
Чорноморець – Полісся
8-й тур
23.09.2023
Рух – Шахтар
ЛНЗ – Динамо
Зоря – Дніпро-1
Ворскла – Кривбас
Олександрія – Чорноморець
Полісся – Минай
Металіст 1925 – Колос
Оболонь – Верес
9-й тур
30.09.2023
Шахтар – Ворскла
Кривбас – Рух
Динамо – Олександрія
Чорноморець – Зоря
Дніпро-1 – Металіст 1925
Минай – Оболонь
Колос – Полісся
Верес – ЛНЗ
10-й тур
07.10.2023
Зоря – Шахтар
Рух – Минай
Полісся – Динамо
Дніпро-1 – Верес
Колос – Ворскла
ЛНЗ – Олександрія
Кривбас – Чорноморець
Оболонь – Металіст 1925
11-й тур
21.10.2023
Шахтар – ЛНЗ
Верес – Рух
Динамо – Дніпро-1
Оболонь – Зоря
Ворскла – Полісся
Олександрія – Колос
Металіст 1925 – Кривбас
Чорноморець – Минай
12-й тур
28.10.2023
Чорноморець – Шахтар
Рух – Олександрія
Колос – Динамо
Зоря – Полісся
Кривбас – Дніпро-1
Ворскла – Металіст 1925
Минай – Верес
ЛНЗ – Оболонь
13-й тур
04.11.2023
Динамо – Шахтар
Рух – Оболонь
Верес – Зоря
Дніпро-1 – Олександрія
Минай – Ворскла
Полісся – Кривбас
ЛНЗ – Колос
Металіст 1925 – Чорноморець
14-й тур
11.11.2023
Шахтар – Дніпро-1
Чорноморець – Рух
Кривбас – Динамо
Зоря – ЛНЗ
Оболонь – Ворскла
Олександрія – Верес
Колос – Минай
Полісся – Металіст 1925
15-й тур
25.11.2023
Шахтар – Полісся
Динамо – Рух
Колос – Зоря
Дніпро-1 – Чорноморець
Ворскла – ЛНЗ
Олександрія – Оболонь
Минай – Кривбас
Верес – Металіст 1925