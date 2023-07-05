Українська Прем'єр Ліга оголосила календар першого кола сезону-2023/24 - повідомляє офіційний сайт чемпіонату

Повний розклад виглядає так. 

1-й тур

29.07.2023

Металіст 1925 – Шахтар

Рух – Зоря

Динамо – Минай

Ворскла – Дніпро-1

Олександрія – Кривбас

Оболонь – Колос

ЛНЗ – Чорноморець

Верес – Полісся

2-й тур

05.08.2023

Верес – Шахтар

Рух – Ворскла

Оболонь – Динамо

Зоря – Кривбас

Дніпро-1 – Полісся

Олександрія – Металіст 1925

Минай – ЛНЗ

Колос – Чорноморець

3-й тур

12.08.2023

Шахтар – Олександрія

Полісся – Рух

Динамо – Металіст 1925

Ворскла – Зоря

Минай – Дніпро-1

Кривбас – ЛНЗ

Колос – Верес

Чорноморець – Оболонь

4-й тур

19.08.2023

Кривбас – Шахтар

Рух – Колос

Чорноморець – Динамо

Зоря – Олександрія

Дніпро-1 – Оболонь

Верес – Ворскла

Металіст 1925 – Минай

ЛНЗ – Полісся

5-й тур

26.08.2023

Колос – Шахтар

Рух – Дніпро-1

Динамо – Верес

Минай – Зоря

Ворскла – Чорноморець

Олександрія – Полісся

Оболонь – Кривбас

ЛНЗ – Металіст 1925

6-й тур

02.09.2023

Минай – Шахтар

Рух – Металіст 1925

Зоря – Динамо

Дніпро-1 – ЛНЗ

Ворскла – Олександрія

Колос – Кривбас

Верес – Чорноморець

Полісся – Оболонь

7-й тур

16.09.2023

Шахтар – Оболонь

ЛНЗ – Рух

Динамо – Ворскла

Металіст 1925 – Зоря

Дніпро-1 – Колос

Олександрія – Минай

Кривбас – Верес

Чорноморець – Полісся

8-й тур

23.09.2023

Рух – Шахтар

ЛНЗ – Динамо

Зоря – Дніпро-1

Ворскла – Кривбас

Олександрія – Чорноморець

Полісся – Минай

Металіст 1925 – Колос

Оболонь – Верес

9-й тур

30.09.2023

Шахтар – Ворскла

Кривбас – Рух

Динамо – Олександрія

Чорноморець – Зоря

Дніпро-1 – Металіст 1925

Минай – Оболонь

Колос – Полісся

Верес – ЛНЗ

10-й тур

07.10.2023

Зоря – Шахтар

Рух – Минай

Полісся – Динамо

Дніпро-1 – Верес

Колос – Ворскла

ЛНЗ – Олександрія

Кривбас – Чорноморець

Оболонь – Металіст 1925

11-й тур

21.10.2023

Шахтар – ЛНЗ

Верес – Рух

Динамо – Дніпро-1

Оболонь – Зоря

Ворскла – Полісся

Олександрія – Колос

Металіст 1925 – Кривбас

Чорноморець – Минай

12-й тур

28.10.2023

Чорноморець – Шахтар

Рух – Олександрія

Колос – Динамо

Зоря – Полісся

Кривбас – Дніпро-1

Ворскла – Металіст 1925

Минай – Верес

ЛНЗ – Оболонь

13-й тур

04.11.2023

Динамо – Шахтар

Рух – Оболонь

Верес – Зоря

Дніпро-1 – Олександрія

Минай – Ворскла

Полісся – Кривбас

ЛНЗ – Колос

Металіст 1925 – Чорноморець

14-й тур

11.11.2023

Шахтар – Дніпро-1

Чорноморець – Рух

Кривбас – Динамо

Зоря – ЛНЗ

Оболонь – Ворскла

Олександрія – Верес

Колос – Минай

Полісся – Металіст 1925

15-й тур

25.11.2023

Шахтар – Полісся

Динамо – Рух

Колос – Зоря

Дніпро-1 – Чорноморець

Ворскла – ЛНЗ

Олександрія – Оболонь

Минай – Кривбас

Верес – Металіст 1925