Україна

Новачок УПЛ посилився двома гравцями.

Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про підписання двох гравців, якими стали захисник Дмитро Нагієв та нападник Максим Єрмоленко.

Термін угоди між футболістами та київським клубом, який вийшов до УПЛ за підсумками минулого сезону, буде розрахований до червня 2024 року.

Відзначимо, що Дмитро Нагієв у минулому сезоні виступав за Інгулець, за який провів 27 матчів та віддав один асист. В Оболоні він гратиме під 33-м номером.

Щодо Максима Єрмоленка, то він минулу кампанію провів за Оболонь, але на правах оренди з Чорноморця, провівши 12 поєдинків. Тепер до киян він приєднався на правах повноцінного трансферу та буде виступати під 11-м номером.