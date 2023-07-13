Україна

"Гірники" пропустили у свої ворота п'ять "сухих" м'ячів.

У рамках підготовки до нового сезону української Прем'єр-ліги донецький Шахтар зустрівся у Нідерландах із АЕКом з Афін та зазнав розгромної поразки у товариському матчі.

Підопічні Патріка ван Леувена пропустили у свої ворота п'ять "сухих" м'ячів, не зумівши відповісти супернику бодай одним голом.

Фінальний свисток зафіксував підсумкову перемогу АЕК Афіни з рахунком 5:0.

Шахтар — АЕК Афіни 0:5

Голи: Леві Гарсія (хет-трик), Зіні (дубль)

Шахтар: Твардовський, Кастілло, Бондар, Зубков, Гочолеішвілі, Келсі, Топалов, Матвієнко, Удод, Глущенко, Корнієнко

Лава для запасних: Пузанков, Фарина, Козік, Дрозд, Ракицький, Очеретько, Цуканов, Янович, Сікан, В'юнник