"Гірники" пропустили у свої ворота п'ять "сухих" м'ячів.
Фото: ФК Шахтар Донецьк
13 липня 2023, 20:32
У рамках підготовки до нового сезону української Прем'єр-ліги донецький Шахтар зустрівся у Нідерландах із АЕКом з Афін та зазнав розгромної поразки у товариському матчі.
Підопічні Патріка ван Леувена пропустили у свої ворота п'ять "сухих" м'ячів, не зумівши відповісти супернику бодай одним голом.
Фінальний свисток зафіксував підсумкову перемогу АЕК Афіни з рахунком 5:0.
Шахтар — АЕК Афіни 0:5
Голи: Леві Гарсія (хет-трик), Зіні (дубль)
Шахтар: Твардовський, Кастілло, Бондар, Зубков, Гочолеішвілі, Келсі, Топалов, Матвієнко, Удод, Глущенко, Корнієнко
Лава для запасних: Пузанков, Фарина, Козік, Дрозд, Ракицький, Очеретько, Цуканов, Янович, Сікан, В'юнник