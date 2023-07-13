Україна

Володимир Одарюк приєднався до закарпатської команди.

Минай офіційно оголосив про підписання вінгера Володимира Одарюка, права на якого раніше належали петровському Інгульцю, який залишив УПЛ за підсумками минулого сезону.

29-річний українець підписав із закарпатською командою повноцінну угоду, що буде розрахована на наступні два роки.

У новому клубі український півзахисник виступатиме під 10-м номером.

У сезоні-2022/23 Володимир Одарюк провів 24 матчі в рамках УПЛ та відзначився трьома забитими м'ячами. Всього на рахунку гравця в українській першості 88 поєдинків, 6 голів та 4 асисти.