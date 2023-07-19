Україна

Гравець приєднався до "поліграфів" тільки минулого року.

Професійна кар’єра українського нападника Єгора Гунічева почала по-справжньому набирати обертів лише після його приєднання до складу Олександрії влітку минулого року.

До цього 19-річний вихованець краматорського Авангарду встиг пограти на рівні нижчих футбольних ліг лише впродовж півтора сезонів, після чого розпочалась повномасштабна агресія й міста Донецької області перестали бути безпечними для гри в футбол.

Однак у підсумку Гунічев так і не зміг дебютувати на рівні УПЛ, і тому "поліграфи" ухвалили рішення віддати його закарпатському Минаю на правах річної оренди, про що оголосили на своєму офіційному сайті.

На рахунку гравця є також одна гра в складі молодіжної збірної України серед юнаків віком до 19 років.