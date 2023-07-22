Україна

Американки не залишили шансів суперницям.

Український центральний півзахисник Євгеній Смирний свого часу пройшов підготовку в академії київського Динамо, проте надовго в столичному колективі не затримався.

Ще на початку його виступів на "дорослому" рівні ковалівський Колос спробував узяти юнака в оренду, і цей досвід "чорно-білим" згодом знадобився під час ухвалення рішення щодо чергової оренди влітку 2022 року.

Однак річна угода добігла до завершення під час поточної літньої трансферної кампанії, а разом із нею сплив і термін дії контракту гравця з київським Динамо.

Після цього 24-річний виконавець опинився в статусі вільного агента, але надовго в такому стані не затримався.

Олександрія вирішила підхопити вже досвідченого виконавця та залучити його до свого складу на підставі трирічної угоди.

У своїй кар’єрі Смирний також устиг пограти за одеський Чорноморець та луганську Зорю.

У минулому сезоні на його рахунку 18 матчів та один гольовий пас.