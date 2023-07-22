Україна

Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до старту нового сезону.

Українські команди продовжують підготовку до старту нового сезону, що вже зовсім не за горами.

У першій грі столична Оболонь зіграла у нічию з Чайкою. Матч закінчився із рахунком 1:1. У складі столичної команди голом відзначився Краснопір на 82 хвилині, а суперник відігрався на 89 хвилині.

У другому матчі Олександрія поступилася одеському Чорноморцю з рахунком 4:5. У складі команди Руслана Ротаня результативними ударами відзначилися Андрейчук, Скорко, Матюшенко та новачок Смирний. Інформація про авторів голів із боку "моряків" на даний момент відсутня.

Колос із Ковалівки за сьогоднішній день провів одразу два контрольні матчі.

У першому спарингу проти Кременя команда Ярослава Вишняка програла з рахунком 0:1 після класного штрафного у виконанні суперника на початку другого тайму.

У другій грі за день Колос зіграв унічию з Полісся. Матч закінчився з рахунком 3:3. У складі команди з Ковалівки голами відзначилися Велетень та Демченко, який оформив дубль. У житомирської команди дубль оформив Бені Макуана, а ще один м'яч – невідомо.

Тим часом луганська Зоря поступилася словацькому Ружомбероку з рахунком 1:2. У складі луганчан голом відзначився Алефіренко на 62 хвилині зустрічі. Суперник забивав на 33 та 85 хвилинах.