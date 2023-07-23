Камерунський фулбек продовжить захищати кольори криворізького клубу.
Іван Дібанго, Кривбас Кривий Ріг
23 липня 2023, 21:21
Кривбас у своєму офіційному Telegram-каналі оголосив про те, що лівий захисник Іван Дібанго продовжить виступати за клуб.
Клуб із Кривого Рогу знову орендував 21-річного камерунця з естонської Левадії, проте цього разу в угоду включений пункт про право викупу на постійній основі.
Відзначимо, що у минулому сезоні УПЛ Іван Дібанго провів 23 поєдинки, у яких він відзначився двома результативними передачами.
Портал Transfermarkt оцінює молодого фулбека у 500 тисяч євро.