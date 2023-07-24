Україна

20-річний півзахисник буде грати у Кривому Розі.

Віктор Блізніченко став гравцем Кривбасу, повідомив офіційний сайт команди.

Гравця орендовано у київського Динамо строком на один рік з правом викупу. Він захищав кольори збірної України різних вікових категорій: U-15, U-16, U-17.

"Дуже приємно бачити у команді молодих талановитих гравців. І це вже не перший досвід, коли до нас приходить футболіст з київського Динамо.

Сподіваємось, що Блізніченко буде прогресувати не менше, а навіть ще більше, ніж Назар Волошин. Але цього разу у нас є функція викупу контракту гравця у Динамо після завершення орендної угоди. Що не може не радувати, функція викупу гравця Динамо, що в українському футболі вже є прецедентом", — сказав віцепрезидент Кривбаса Володимир Колос.

Віктор Блізніченко встиг дебютувати у складі Кривбасу на закарпатських зборах, зігравши у декількох контрольних матчах. Є братом гравця Андрія Блізніченка. Зіграв 7 матчів у Юнацькій Лізі УЄФА.