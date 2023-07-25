Україна

Талановитий українець виступатиме за "гірників" під 10-м номером.

Шахтар офіційно оголосив про те, що атакувальний півзахисник Георгій Судаков виступатиме у наступному сезоні під новим номером.

Раніше 20-річний українець захищав кольори "гірників" під 8-м номером, а тепер він узяв "десятку", під якою раніше грав його друг друг Михайло Мудрик до трансферу в лондонський Челсі.



У минулому сезоні Георгій Судаков провів 39 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 5 голів та віддав 11 результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює молодого українця у 15 мільйонів євро.