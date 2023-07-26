Україна

Форвард продовжить кар’єру в складі новачків УПЛ.

Черкаський ЛНЗ посилено готується до свого прем’єрного виступу на рівні української Прем’єр-ліги й разом із тим не забуває підсилювати власний склад роботою на трансферному ринку.

Ми вже побачили від команди Олександра Ковпака підписання контрактів із такими виконавцями, як Владислав Наумець, Максим Прядун, Сергій Рибалка та Геннадій Пасіч, а черговим новачком дебютантів УПЛ став досвідчений нападник Денис Олійник.

36-річний виконавець останній рік провів у складі полтавської Ворскли, після чого в якості вільного агента перейшов до складу ЛНЗ.

Його угода з черкаським колективом розрахована на один сезон.

За минулий футбольний рік Олійник зіграв у 25 матчах, забивши два голи та віддавши чотири гольові передачі.