Клуб підписав шостого новачка у літнє міжсезоння.
Володимир Маханьков, ФК Кривбас
27 липня 2023, 14:59
Кривбас оголосив про підписання Володимира Маханькова, повідомив офіційний сайт команди.
Контракт укладено строком на три роки. Останній клуб Маханькова — Колос, з якого він пішов вільним агентом декілька днів тому.
"Все відбулось дуже швидко. Вдячний Колосу, що пішов мені назустріч та відпустив до Кривого Рогу. Тепер я — "червоно-білий".
Щасливий приєднатись до Кривбасу", — сказав Маханьков.
Відзначимо, що Маханьков виступав за юнацьку та молодіжну команду Динамо. Дебют за U-19 — 10 вересня 2014 року проти Говерли (3:0).
У 2019 році залишив Динамо та перейшов до Карпат, далі були Полісся та Колос. Неодноразово викликався до лав юнацької та молодіжної збірної України. Володимир став шостим новачком Кривбаса у літнє міжсезоння.