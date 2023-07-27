Україна

Клуб підписав шостого новачка у літнє міжсезоння.

Кривбас оголосив про підписання Володимира Маханькова, повідомив офіційний сайт команди.

Контракт укладено строком на три роки. Останній клуб Маханькова — Колос, з якого він пішов вільним агентом декілька днів тому.

"Все відбулось дуже швидко. Вдячний Колосу, що пішов мені назустріч та відпустив до Кривого Рогу. Тепер я — "червоно-білий".

Щасливий приєднатись до Кривбасу", — сказав Маханьков.

Відзначимо, що Маханьков виступав за юнацьку та молодіжну команду Динамо. Дебют за U-19 — 10 вересня 2014 року проти Говерли (3:0).

У 2019 році залишив Динамо та перейшов до Карпат, далі були Полісся та Колос. Неодноразово викликався до лав юнацької та молодіжної збірної України. Володимир став шостим новачком Кривбаса у літнє міжсезоння.