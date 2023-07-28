Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру чемпіонату України, який пройде 28 липня та розпочнеться о 17:00.

Сьогодні, 28 липня, стартує перший матч нового сезону української Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться столична Оболонь та Колос із Ковалівки.

Оболонь — Колос

П'ятниця, 28 липня, о 17:00. Оболонь-Арена, Київ. Головний арбітр – Дмитро Бондаренко (Одеса). Пряма трансляція на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ

Востаннє Оболонь була в УПЛ понад десять років тому – у сезоні-2011/12. Однак в історичному погляді не можна сказати, що це була та сама команда. Восени 2012 року Оболонь було оголошено банкрутом після конфлікту керівництва, після чого на початку 2013 року було створено команду Оболонь-Бровар, яка розпочала свій шлях із Другої ліги у сезоні-2013/14. У 2020 році "пивовари" змінили назву на Оболонь. Тож, по суті, історія одна, а команди зовсім різні.

Минулого сезону Першої ліги Оболонь посіла друге місце, пробившись у чемпіонську групу, після чого знову взяла другу сходинку за чемпіоном — Полісся, що дозволило команді уникнути перехідних матчів і потрапити до УПЛ. За 14 турів у чемпіонській групі команда Валерія Іващенка здобула вісім перемог, п'ять разів зіграла внічию та один раз поступилася. Різниця м'ячів – 19:8.

Під час підготовки до старту нового сезону Оболонь провела вісім контрольних поєдинків, у яких здобула шість перемог, у тому числі над Колосом (4:2). Також була нічия з Чайкою та поразка від Лівого берега.

Щодо роботи над посиленням складу та підписань на трансферному ринку, то тут справи були найскромнішими, напевно, з усіх клубів УПЛ, особливо серед новачків поряд із Поліссям та ЛНЗ.

Найвідомішим підписаним ім'ям "пивоварів" є воротар Олександр Рибка. Крім нього, команда посилилася захисником Інгульця Дмитром Нагієвим, двома гравцями Карпат — півзахисником Владиславом Приймаком і нападником Ростиславом Таранухою, вінгером хорватського Карловаца Ігорем Мединським та захисником Львова Артемом Вовкуном. У той же час клуб залишили понад десять футболістів, які, на думку керівництва клубу, не підходили для нових завдань в УПЛ.

Якщо говорити відверто, то не хочеться посипати попелом і одразу ж робити невтішний прогноз. Проте за складом Оболонь вже виглядає одним із аутсайдерів майбутнього сезону. Втім, все вирішиться на футбольному полі і ми все ще чекаємо на сюрпризи від Оболоні, яка колись обігравала Шахтар на Донбас Арені в УПЛ.

Минулого сезону Колос до якогось моменту намагався зачепитися за зону єврокубків, але команди із Ковалівки відверто не вистачило у всіх сенсах. Як підсумок – восьме місце.

За літнє міжсезоння команда Ярослава Вишняка провела сім контрольних матчів, у яких здобула три перемоги та тричі поступилася. Єдина нічия була зафіксована в останній грі проти Полісся (3:3).

Що стосується трансферної кампанії, то тут справи були явно кращі і якісніші за "пивоварів", принаймні на папері. Спершу про тих, що пішли — команду з Ковалівки залишили десять футболістів, з яких двоє воротарів: Євген Волинець, який отримав контракт від Дніпра-1 та голкіпер Володимир Маханьков, який перейшов до Кривбасу.

Також клуб залишили Сергій Чоботенко, Микита Кравченко (обидва перейшли на Полісся), Кирило Попов, Олексій Зозуля, Євген Смирний та Євген Ісаєнко. Ще двоє завершили кар'єру – Євген Новак та Володимир Лисенко.

Щодо поповнення, то Колос підписав досить відомих гравців, які виступали в УПЛ. Серед них захисники Микита Бурда, Валерій Лучкевич та Валерій Бондаренко, півзахисники Андрій Цуріков та Олександр Демченко, а також воротар Валентин Горох. Крім них команда поповнилася двома легіонерами — Таді Альваро Нгамбой (повернувся з оренди) та Каталіном Кукошем.

Якщо говорити про особисті зустрічі, то "історія" налічує 12 матчів, шість із яких контрольні, а ще шість — у Першій лізі, тож це буде перша гра команд між собою в УПЛ.

До цього Колос вісім разів обігрував Оболонь, яка відповіла своїм успіхом лише двічі. За статистикою забитих та пропущених м'ячів 21:13 на користь Колоса. Останній офіційний матч був у 2019 році, коли Колос обіграв Оболонь із рахунком 3:2 у Першій лізі.

Орієнтовні склади:

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