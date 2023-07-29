Україна

Матч між командами зірок, капітанами яких будуть Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, відбудеться 5 серпня на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні.

Володар Золотого м'яча-2004 Андрій Шевченко разом із капітаном збірної України та гравцем лондонського Арсеналу Олександром Зінченком незабаром проведуть благодійний матч на підтримку України у рамках івенту Game4Ukraine, що відбудеться у суботу, 5 серпня, на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні.

Метою товариської зустрічі стане збір коштів для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого російськими окупантами та терористами в березні 2022 року, та чергове привернення уваги футбольної спільноти до російсько-української війни.

На офіційному сайті цього івенту з'явився остаточний склад команди Андрія Шевченка, яка зіграє у синій формі під керівництвом Емми Хейз, що очолює жіночу команду лондонського Челсі.

Окрім низки легенд європейського футболу та відомих гравців, у заявку команди Шевченка потрапили шість знаменитостей: актори Арчі Рено, Тохіб Джимо, Ральф Літтл, комік Расселл Говард, музикант Джеймс Артур та поп-співачка Челсі Граймс.

Відзначимо, що подивитися благодійний матч між командами Андрія Шевченко та Олександра Зінченка в Україні можна буде безкоштовно на медіасервісі MEGOGO у розділі "Спорт".