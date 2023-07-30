Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру чемпіонату України, який пройде 30 липня та розпочнеться о 15:00.

У першому турі чемпіонату України між собою зіграють ЛНЗ та Черноморець у Черкасах.

ЛНЗ — ЧОРНОМОРЕЦЬ

Неділя, 30 липня, 15:00. Центральний стадіон, Черкаси. Головний арбітр зустрічі — Анастасія Романюк (Івано-Франківськ)

Пряма трансляція на отт-платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ.

Українська Прем'єр-ліга повернулася після відносно невеликої паузи. Новий сезон-2023/24 стартував 28 липня, коли перші поєдинки провели Оболонь та Колос (0:0), а також Верес та Полісся (0:2).

ЛНЗ – команда, яка зуміла вийти у вищий дивізіон за підсумками сезону у Першій лізі. Нагадаємо, що у стикових матчах ЛНЗ обіграв Інгулець і став новачком УПЛ цього сезону.

Черкаська команда не може похвалитися солідним бюджетом на трансферну кампанію. Проте клуб зумів отримати деяких цікавих виконавців. Зокрема, до колективу Олександра Ковпака приєдналися такі футболісти як Рибалка, Пеньков, Банада, Олійник та інші.

Є й втрати, як Солдат, Галенко, Нехтій та Полупях, проте не можна сказати, що ЛНЗ приречений на виліт за підсумками сезону. Черкаський колектив цілком може грати та боротися за позитивні результати.

Примітно, що ЛНЗ та Чорноморець грали у спарингу один з одним – результат залишився нічийним (0:0).

Якщо говорити за Чорноморець, то колектив Романа Григорчука першу половину сезону провів не найкраще, м'яко кажучи. Однак друга частина сезону вийшла доброю, і Чорноморець уникнув як вильоту, так і перехідних матчів.

Якщо говорити за трансферну кампанію, то у Чорноморця багато змін. Наприклад, закінчилася оренда Алефіренка, пішов Авагімян, Паст і Непогодов... І прийшли кілька футболістів, але судити про те, чи зможуть вони посилити Чорноморець, ми можемо лише хоча б через кілька турів. Поки що рано про щось говорити.

За версією букмекерів, ЛНЗ має більше шансів на перемогу: вікторія господарів оцінюється коефіцієнтом 2.29, а одеського клубу – 3.30. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.40.

Орієнтовні склади:

Цікаві факти:

ЛНЗ стає першим представником Черкас у Чемпіонатах України.

Чорноморець може забити 850-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

"Моряки" можуть на полях суперників пропустити 550-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

Безнічийна серія Чорноморця триває 10 ігор: 5 перемог та 5 поразок.

Переможна гостьова серія Чорноморця триває в УПЛ 3 гри.

150-й матч Романа Григорчука біля керма різних клубів УПЛ.

Дебют Олександра Ковпака (ЛНЗ) в статусі головного тренера клубу УПЛ, де він в статусі гравця Таврії, Арсеналу, Севастополя, Ворскли та Десни провів 291 матч (77 голів).

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Історія протистоянь: