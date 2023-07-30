Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру чемпіонату України, який пройде 30 липня та розпочнеться о 17:00.

У першому турі чемпіонату Україні між собою зіграють Динамо та Минай у Києві.

ДИНАМО — МИНАЙ

Неділя, 30 липня, 17:00. Стадіон Динамо ім. В.Лобановського, Київ. Головний арбітр зустрічі — Максим Козиряцький (Запоріжжя).

Пряма трансляція на телеканалі "2+2".

У першому поєдинку сезону-2023/24 Динамо та Минай розпочнуть грою один з одним, який пройде у Києві.

Відверто кажучи, попередній сезон був провальним для підопічних Мірчі Луческу. І "біло-сині", напевно, хочуть реабілітувати перед своїми вболівальниками за це. Якщо згадувати сезон-2022/23, то проблеми почалися одразу: київський клуб програв у перших двох турах.

Нагадаємо, що передсезонну підготовку Динамо проводило в Австрії. Київська команда провела вісім матчів, у яких сім разів перемогла та була одна нічия. З посилення можна відзначити лише Андрія Ярмоленка, який повернувся до України. 33-річний футболіст, напевно, ще спроможний допомогти нинішній команді. Мотивація у нього точно буде.

Щодо Минаю, то попередній сезон для підопічних Володимира Шарана видався дуже вдалим. Що вже й казати, восьме місце для команди із Закарпаття – чудовий результат. До речі, у себе вдома і готувався до нового сезону Минай, який провів сім товариських зустрічей: три перемоги, дві поразки та дві нічиї.

На відміну від Динамо, Минай активно проводив трансферну кампанію: клуб придбав у свій склад одразу одинадцять нових футболістів. Перед грою Володимир Шаран зазначив, що важливо налаштуватися на перший тур, щоб надалі була впевненість у своїх силах під час турніру.

За версією букмекерів, Динамо – очевидний фаворит зустрічі: перемога киян оцінюється коефіцієнтом 1.27, а перемога гостей – 13.50. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 5.90.

Орієнтовні состави:

Цікаві факти:

Динамівці можуть 160-й раз зіграти внічию в Чемпіонатах України.

Гольова серія Динамо триває 12 ігор – 26 голів.

Безпрограшна клубна рекордна серія Минаю триває 4 гри: 3 перемоги та нічия.

Повернення Мірчі Луческу на тренерський місток Динамо.

Підопічні Мірчі Луческу з різних українських клубів можуть 110-й раз зіграти внічию у всіх турнірах, в тому числі 20-й – з Динамо.

Володимир Шаран на чолі різних клубів може зазнати 100-ї поразки або здобути 80-ту перемогу в УПЛ.

100-й гол в УПЛ може забити Андрій Ярмоленко (Динамо).

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