Захисник може повернутися до донецької команди.
ДМИТРО ЧИГРИНСЬКИЙ, INSTAGRAM.COM/P/CFQJ3K-OUQW
31 липня 2023, 14:29
Дмитро Чигринський може повернутися до Шахтаря, повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, "гірники" шукають заміну Валерію Бондарю, який отримав травму. Шахтар уже зробив пропозицію захиснику Йонікоса Дмитру Чигринському.
Схоже, ідея походить від Дарійо Срни. Хорватський функціонер уже провів переговори із захисником та отримав згоду. Залишилося вирішити питання із клубом гравця.
Зазначимо, що контракт Чигринського розрахований до літа 2024 року.
Минулого сезону Дмитро провів за Йонікос 26 матчів (усі — в основі) та забив 1 м'яч, але клуб українця вилетів у другу грецьку Суперлігу