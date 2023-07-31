Україна

Інсади, цікаві теми для обговорень, актуальні новини та аналіз всього, що відбувається в українському футболі.

До вашої уваги авторська програма "Звєров Про Футбол": ведучий розповідає про останні новини тижня та інсайди.

У цьому відео:

Куди подівся Денис Гармаш та Максим Імереков? Хто мав би пробивати пенальті у матчі Динамо 4:1 Минай, якби Ярмоленко був на футбольному полі?

Чому Шахтар відмовився від покупки сильного плеймейкера?

Інсади, цікаві теми для обговорень, актуальні новини та аналіз всього, що відбувається в українському футболі.