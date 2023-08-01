Клуб спробує відігратися у цій зустрічі.
Дніпро-1 - Панатінаїкос - UA Football
01 серпня 2023, 19:57
Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють грецький Панатінаїкос та дніпровський Дніпро-1.
Зі змін також варто виділити появу Пасіча та Адамюка.
Панатінаїкос: Бріньйолі — Коцирас, Єдвай, Магнуссон, Карлос — Перес, Джурічич, Вільєна — Паласіос, Шпорар, Бернард.
Запасні: Лодигін, Ксенопулос, Ваяннідіс, Зека, Яннідіс, Клянгайслер, Манчіні, Чокай, Сідерас, Младенович, Вербич.
Дніпро-1: Волинець — Є. Пасіч, Адамюк, Сарапій, Каплієнко — Бабенко, Бланко — Мірошниченко, Піхальонок, Рубчинський — Довбик.
Запасні: Кінарейкін, Макс Валеф, Пуріта, Горін, Гуцуляк, Гаджиєв, Горбунов, Когут, Ківінда, Танчик, Сваток.
Гра Панатінаїкос — Дніпро-1 почнеться о 20:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.