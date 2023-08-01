Україна

Клуб спробує відігратися у цій зустрічі.

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють грецький Панатінаїкос та дніпровський Дніпро-1.

Зі змін також варто виділити появу Пасіча та Адамюка.

Панатінаїкос: Бріньйолі — Коцирас, Єдвай, Магнуссон, Карлос — Перес, Джурічич, Вільєна — Паласіос, Шпорар, Бернард.

Запасні: Лодигін, Ксенопулос, Ваяннідіс, Зека, Яннідіс, Клянгайслер, Манчіні, Чокай, Сідерас, Младенович, Вербич.

Дніпро-1: Волинець — Є. Пасіч, Адамюк, Сарапій, Каплієнко — Бабенко, Бланко — Мірошниченко, Піхальонок, Рубчинський — Довбик.

Запасні: Кінарейкін, Макс Валеф, Пуріта, Горін, Гуцуляк, Гаджиєв, Горбунов, Когут, Ківінда, Танчик, Сваток.

Гра Панатінаїкос — Дніпро-1 почнеться о 20:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.