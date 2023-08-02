Україна

Сторона захисту виступила із заявою щодо відсторонення Андрія Павелка з посади президента УАФ ще на два місяці.

Напередодні стало відомо про те, що Шевченківський районний суд міста Львів повторно відсторонив Андрія Павелка з посади президента Української асоціації футболу строком на два місяці (до 2 жовтня 2023 року).

Адвокати УАФ відреагували на це рішення, виступивши з офіційною заявою.

"Сьогодні, 2 серпня Шевченківський районний суд м. Львів ухвалив чергове незаконне рішення про відсторонення президента УАФ Андрія Павелка від посади. Відповідне рішення судді буде оскаржено.

Наразі немає жодних законних підстав для застосування до Андрія Павелка такого запобіжного заходу, як відсторонення. Надто що цей самий суд на початку липня відмовився продовжувати дію рішення про відсторонення, ухваленого до цього іншим судом", — сказано в заяві адвокатів УАФ у Facebook.

Нагадаємо, Андрія Павелка підозрюють у розкраданні коштів на будівництво заводу з виготовлення штучного покриття для футбольних полів.