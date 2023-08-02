Відсторонення футбольного функціонера продовжено ще на два місяці.
Андрій Павелко, getty images
02 серпня 2023, 15:22
Шевченківський районний суд міста Львів продовжив відсторонення Андрія Павелка від посади президента Української асоціації футболу. Про це повідомляє FootballHub.
Відсторонення футбольного чиновника від виконування своїх обов'язків продовжено на два місяці, а саме до 2 жовтня 2023 року.
Відповідне рішення у середу, 2 серпня, ухвалила слідча суддя Шевченківського районного суду Зима Ірина Євстафіївна.
Ухвала підлягає негайному виконанню, проте сторона захисту має право подати апеляцію протягом наступних п'яти днів.
Нагадаємо, Андрія Павелка підозрюють у розкраданні коштів на будівництво заводу з виготовлення штучного покриття для футбольних полів.