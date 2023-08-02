Україна

Відсторонення футбольного функціонера продовжено ще на два місяці.

Шевченківський районний суд міста Львів продовжив відсторонення Андрія Павелка від посади президента Української асоціації футболу. Про це повідомляє FootballHub.

Відсторонення футбольного чиновника від виконування своїх обов'язків продовжено на два місяці, а саме до 2 жовтня 2023 року.

Відповідне рішення у середу, 2 серпня, ухвалила слідча суддя Шевченківського районного суду Зима Ірина Євстафіївна.

Ухвала підлягає негайному виконанню, проте сторона захисту має право подати апеляцію протягом наступних п'яти днів.

Нагадаємо, Андрія Павелка підозрюють у розкраданні коштів на будівництво заводу з виготовлення штучного покриття для футбольних полів.