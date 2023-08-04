Україна

Досвідчений український захисник став гравцем "гірників".

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального захисника Дмитра Чигринського, права на якого раніше належали грецькому Іонікосу.

36-річний ексоборонець збірної України перейшов до табору "гірників" на правах вільного агента, підписавши угоду до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, що Чигринський є вихованцем Шахтаря, за який він провів у різні періоди своєї кар'єри 189 матчів, забив 16 голів та віддав 2 асисти.

У минулому сезоні досвідчений центрбек зіграв у чемпіонаті Греції 20 матчів (1784 хвилин) та заробив 4 попередження.