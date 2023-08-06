Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку другого туру чемпіонату України, який пройде 6 серпня та розпочнеться о 15:00.

У другому турі чемпіонату Україні між собою зіграють Дніпро-1 та Полісся.

ДНІПРО-1 — ПОЛIССЯ

Неділя, 6 серпня, 17:00. "Лівий Берег",, Київська область. Головний арбітр зустрічі — Денис Шурман (Київська область)

Пряма трансляція на каналі УНIАН.​

Ось так от буває: учасник Ліги чемпіонів цього сезону (щоправда, вже з приставкою “екс-“) приймає дебютанта ліги, але не виглядає фаворитом матчу.

По-перше, Полісся просто не грало серед сезону в жодних єврокубках і могло спокійно готуватися до виїзду. У Дніпра-1 був не просто виїзд до Афін, а виїзд, скажімо так, з пригодами. Отруєння, гра на спеці (у Греції в день гри було +32 градуси), емоційно і фізично найважчий матч – і в результаті мало того, що виліт, так ще й втрата Довбика. Втрата не на тур і навіть не на місяць, а назавжди.

Довбик вже у Жироні, і навіть якщо до кінця серпня клуб придбає йому якісну заміну, сьогодні її не буде точно. А Дніпро-1, за великим рахунком, цілком вибудовувався під свого бомбардира. Без нього й Піхальонок втрачає половину своїх навичок, і всім фланговим гравцям стає мало сенсу робити ривки... Та й просто відповідь на запитання “Хто зіграє нападаючого?” відкритий. Форвард у команді був один, решта – вінгери, які в кращому випадку можуть підмінити, з явною втратою якості.

Полісся, тим часом, перфомансом у першому турі просто зачарувало. Класні, яскраві виконавці, командна гра, яка дозволяла навіть у меншості впевнено утримувати рахунок – і, як ми всі тепер розуміємо, Верес не груша для відпрацювання ударів. У Полісся якраз є попереду потужний бомбардир (хоча складно уникнути скиглення у стилі “дожили”: вже й Будківський у нинішній УПЛ суперзірка), є хороші гравці йому у підіграші, і є чудовий настрій на старті сезону. Останнє в такій ситуації може виявитися найважливішим.

Тим не менш, букмекери вважають Дніпро-1 фаворитом гри. Коефіцієнт його перемогу дорівнює 1,72, тоді як у виграш Полісся дають 4,80. На нічию коефіцієнт 4,10.

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Цікаві факти:

Домашній гольовий серіал в УПЛ дніпрян триває 7 ігор – 18 голів.

Загальна безнічийна серія Дніпра-1 триває в УПЛ 5 ігор: 3 перемоги та 2 поразки.

40-й гол в УПЛ може забити Пилип Будківський (Полісся), 30-й – Максим Третьяков (обидва – Дніпро-1), 10-й – Дмитро Шастал (Полісся).

20-й гостьовий матч Юрія Калітвінцева біля керма різних клубів УПЛ.

Новачок Полісся В’ячеслав Танковський в минулому сезоні виступав за Дніпро-1.

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