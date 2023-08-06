Україна

На офіційному сайті УПЛ інформація щодо складів команд була відсутня до три хвилини до початку матчу — повідомив про свій старт тільки одеський клуб.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос на власному полі зустрівся з одеським Чорноморцем, проте ще до початку цього матчу з'явилися проблеми із складами команд, які зазвичай стають відомими приблизно за годину до старту гри.

Проте інформація щодо стартових складів та запасних Колоса та Чорноморця на очний поєдинок на офіційному сайті УПЛ з'явилася лише за три хвилини до стартового свистка, майже паралельно із їхнім традиційним оголошенням під час прямої трансляції.

За кілька хвилин до старту матчу інформація щодо складів Колоса та Чорноморця на сайті УПЛ виглядала наступним чином:

Відзначимо, що пресслужба Чорноморця оголосила про свій стартовий склад на гру з ковалівцями у своїх соціальних мережах приблизно за годину до початку.

А ось щодо Колосу, то перша публічна інформація про їхню заявку на матч із "моряками" з'явилася під час прямої онлайн-трансляції матчу, за кілька хвилин до початку, а вже після — на офіційному сайті УПЛ.

На ресурсах клубної пресслужби господарів інформації щодо складу команди досі немає.

Нагадаємо, що матч Колос — Чорноморець розпочався сьогодні, 6 серпня, о 17:00.