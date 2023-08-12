Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку третього туру чемпіонату України, який пройде 12 серпня та розпочнеться о 15:00.

Чорноморець в рамках поєдинку третього туру елітного дивізіону чемпіонату України зіграє на своєму полі проти Оболоні.

ЧОРНОМОРЕЦЬ — ОБОЛОНЬ

СУБОТА, 12 СЕРПНЯ, 15:00. СТАДІОН ЧОРНОМОРЕЦЬ, ОДЕСА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — ДМИТРО ПАНЧИШИН (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Чорноморець підходить до поєдинку на десятій сходинці турнірної таблиці. В першому турі чемпіонату України одесити грали проти новачка ліги, ЛНЗ, та здобули перемогу з рахунком 2:0. Після була зустріч з Колосом, але цього разу Чорноморець вже поступився з рахунком 0:2.

Одесити влітку підписали не так багато футболістів, втім тренерський штаб Романа Григорчука зміг зіграти тих, хто є в його розпорядженні.

Що стосується Оболоні, то кияни змогли здивувати в перших двох турах, проте це не дало команді можливості набрати багато балів. В першому турі Оболонь зіграла внічию проти Колоса, а після цього показала характер у матчі з Динамо, хоч і програла.

Головне, що можна винести з цих поєдинків — Оболонь готова до УПЛ та готова набирати бали з будь-яким суперником. Тренерський штаб не зможе розраховувати на Віталія Грушу, який відбуває дискваліфікацію.

Востаннє команди зустрічались влітку минулого року в рамках товариської гри, але не змогли відзначитись забитими голами.

Для одеситів ця зустріч буде знаковою, адже Роман Григорчук повторить досягнення Семена Альтмана за матчами на чолі команди.

Що стосується очікувань від гри, то це, безумовно, буде видовищна зустріч, адже обидві команди вміють грати в інтенсивний та атакувальний футбол.

Очікуємо, що в такій боротьбі команди не зможуть виявити переможця, перервавши безнічийну 12-матчеву серію одеситів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Чорноморець може здобути 280-у перемогу в УПЛ.

1-й гостьовий матч Оболоні в УПЛ.

1-а домашня гра Чорноморця у поточному Чемпіонаті.

Безнічийна серія Чорноморця триває 12 ігор: 6 перемог та 6 поразок.

Роман Григорчук проведе 135-й матч в УПЛ біля керма Чорноморця, повторивши клубне рекордне досягнення Семена Альтмана.

15-й гол в УПЛ може забити Орест Кузик (Чорноморець).

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