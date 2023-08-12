Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку третього туру чемпіонату України, який пройде 12 серпня та розпочнеться о 17:00.

Полісся в рамках поєдинку третього туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Рух.

ПОЛІССЯ — РУХ

СУБОТА, 12 СЕРПНЯ, 17:00. СТАДІОН ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — МАКСИМ КОЗИРЯЦЬКИЙ (ЗАПОРІЖЖЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Полісся підходить до поєдинку на сьомій сходинці турнірної таблиці з трьома набраними балами. В першому турі житомиряни грали проти Вереса та здобули перемогу з впевненим рахунком — 2:0.

Вже у другому турі супротивник був важче — Дніпро-1. Полісся більшу частину зустрічі грало в меншості, проте на 88 хвилині змогло зрівняти рахунок, однак Бабенко в компенсований час приніс три бали дніпрянам.

Головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев отримав у своє розпорядження дуже цікавий склад навіть за мірками УПЛ, тому, вочевидь, керівництво буде очікувати від нього вирішення задач далеко не рівня збереження прописки.

Особливо вдалим вже можна назвати підписання В'ячеслава Танковського та Бені Макуана. Обидва футболісти дуже вдало діють в атаці.

Що стосується Руху, то команда Пономарьова доволі неочікувано йде на другому місці турнірної таблиці з шістьома очками. Краще за Рух наразі виступило лише Динамо. В першому турі Рух здобув вольову перемогу над Зорею.

Вже в другому раунді чемпіонату Рух не залишив жодних шансів Ворсклі. Полтавці отримали чотири м'ячі в свої ворота, хоч й забили першими.

Тренерський штаб та керівництво Руху продовжують робити ставку на молодих виконавців та дають їм змогу розвиватись. Поки що, молодь виправдовує очікування, але Полісся — дуже непростий супротивник.

Зазначимо, що безпрограшна серія Руху триває 6 ігор (4 перемоги та 2 нічиї) і до повторення клубного рекорду ще один матч. Відмінна змога показати свої серйозні амбіції.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Рух може зазнати 30-ї поразки в УПЛ, в тому числі 20-ї гостьової.

1-а гостьова гра Руху у поточному Чемпіонаті.

Рух може пропустити 100-й в УПЛ (ще 1 м’яч).

Безпрограшна серія Руху триває 6 ігор (4 перемоги та 2 нічиї) і до повторення клубного рекорду ще один матч.

100-й матч в УПЛ може провести Юрій Климчук (Рух).

40-й гол в УПЛ може забити Пилип Будківський (Полісся), 25-й – Юрій Климчук (Рух), 10-й – Дмитро Шастал, Олександр Назаренко (обидва – Полісся).

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди не зустрічались в офіційних матчах.