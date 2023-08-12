Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку другого туру чемпіонату України, який відбудеться 12 серпня та розпочнеться о 17:00.

Ковалівський Колос продовжуватиме розіграш третього туру української Прем’єр-ліги домашнім матчем проти рівненського Вереса на рідному для себе однойменному стадіоні в мальовничій Ковалівці.

КОЛОС — ВЕРЕС

СУБОТА, 12 СЕРПНЯ, 17:00. СТАДІОН АВАНГАРД, РІВНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — АНДРІЙ КОВАЛЕНКО (ПОЛТАВА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

У рівненського Вереса перед черговим футбольним уїкендом було чи не найбільше часу на відпочинок серед інших команд, що забезпечив йому, як не дивно, донецький Шахтар. Чинні чемпіони України вирішили, що буде за краще провести завчасно матч другого туру національної першості, і потім поїхати Лондона за чотирма голами від Гаррі Кейна в товариському матчі проти Тоттенгема (1:5), аніж починати небезпечні ігри з календарем у контексті майбутніх баталій Ліги чемпіонів УЄФА.

Але вийшло так, що колектив Сергія Лавриненка розібрав гру "гірників" до дрібниць та зумів зачепитись за нічийний результат — перший не програний матч свого нового керманича проти "помаранчево-чорних" у тренерській кар’єрі. Із таким настроєм можна їхати в гості до наступного суперника, який і сам полюбляє "читати" й ламати гру своїх опонентів.

За колективом Ярослава Вишняка останніми роками зберігалось звання дуже непоступливого опонента, а втрату воротаря збірної України Євгена Волинця Колос цього літа компенсував надзвичайно потужним підсиленням усієї лінії оборони. Хоча, тут ще з якого боку подивитись, 400 тис. євро для скромної Ковалівки зайвими точно не будуть. А тим часом із Кирилом Фесюном у рамці "колоски" не пропустили жодного м’яча за стартові два протистояння.

Аналогічне досягнення має тільки одна команда в УПЛ — Олександрія Руслана Ротаня. І суперники в команди Вишняка при цьому були доволі цікаві. Стримати Оболонь від забитих м’ячів, наприклад, не змогло навіть київське Динамо (2:4), а Колос у першому турі зміг. А потім були гості з Одеси в особі Чорноморця Романа Григорчука, які забили двічі у ворота ЛНЗ у першому турі, а потім стільки ж пропустили в Ковалівці (2:0). Таким чином у "чорно-білих" уже назбиралось чотири пункти та позиція біля Шахтаря в турнірній таблиці, поточний вигляд якої нам узагалі мало про що говорить.

Але ж Верес тим часом не має й тих балів. Організувати гарячий прийом житомирському Поліссю в УПЛ так і не вдалось (0:2), то хоч "гірників" потім стримали (1:1). Команда Ливриненка наразі явно намагається здобути впевненість у власній оновленій ігровій моделі, до якої головний тренер намагається долучити знайомих йому за досвідом роботи в Інгульці виконавців. Виходить, поки що, у плані результатів, посередньо, але щось підказує, що кожна з команд-учасниць УПЛ цього сезону не матиме стабільно негативної серії.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Верес може програти 70 матч у чемпіонаті України.

Колос не грає внічию з суперниками вже 11 домашніх матчів поспіль: 4 перемоги, 7 поразок.

Верес програв чотири останні гостьові гри.

25 гол у рамках УПЛ може забити нападник Колосу Денис Безбородько.

250 матч у рамках УПЛ відіграти півзахисник Колосу Андрій Богданов.

Головний тренер Вересу Сергій Лавриненко проведе 60 матч на чолі клубів УПЛ та може або здобути 10 перемогу, або програти 30 гру.

Це буде 20 домашній матч Колосу в УПЛ з Ярославом Вишняком на чолі — можливе здобуття 10 перемоги.

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