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Полісся — Рух 0:1
Гол: Квасниця, 90

Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Крушинський (Янаков, 70), Шабанов, Смоляков — Назаренко (Козак, 63), Мустафаєв (Танковський, 46), Огіря, Макуана — Будківський.

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон, Притула — Теслюк (Квасниця, 56), Климчук, Соломон-Отабор (Руніч, 56).

Попередження: Назаренко — Роман, Сапуга