Україна
12 серпня 2023, 19:01
Рух на останніх хвилинах вирвав перемогу над Поліссям
Три матчі львів'ян на старті УПЛ — три перемоги.
Полісся — Рух, фото УПЛ
12 серпня 2023, 19:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — Рух 0:1
Гол: Квасниця, 90
Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Крушинський (Янаков, 70), Шабанов, Смоляков — Назаренко (Козак, 63), Мустафаєв (Танковський, 46), Огіря, Макуана — Будківський.
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон, Притула — Теслюк (Квасниця, 56), Климчук, Соломон-Отабор (Руніч, 56).
Попередження: Назаренко — Роман, Сапуга