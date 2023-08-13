Україна

Поєдинок на Закарпатті раптово вийшов ііз-під контролю на заключних хвилинах.

На 82-й хвилині Руслан Бабенко (Дніпро-1) не забив пенальті (воротар).Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Минай — Дніпро-1 1:1

Голи: Твердохліб, 89 — Бланко, 90+3 (пен.)

На 82-й хвилині Руслан Бабенко (Дніпро-1) не забив пенальті (воротар).



Минай: Бандура — Солдат, Чуєв, Ю. Кравчук, Петько (Булеза, 68), Нємчанінов — Одарюк, (Гечев, 65) Вітенчук, Панасенко (Ралюченко, 64), Рогозинський (Кораблін, 86) — Твердохліб.



Дніпро-1: Кінарейкін — Каплієнко, Адамюк, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський (Пуріта, 87) — Білл (Ківінда, 55), Піхальонок (Бланко, 56), Лєднєв (Танчик, 57) — Філіппов (Когут, 75).



Попередження: Панасенко, Петько, Ю. Кравчук — Адамюк, Бабенко



На 50-й хвилині був вилучений Едуард Сарапій (Дніпро-1) (грубе порушення).