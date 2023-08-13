Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Ворскла — Зоря 1:2
Голи: Феліпе, 67 — Герреро, 4, Джордан, 78

Ворскла: Ісенко — Пердута, Сантана (Хрипчук, 88), Чеснаков (Нестеренко, 46), Крупський (Челядін, 46) — Павлюк, Скляр (Феліпе, 65) — Кане, Юрченко, Бацула — Степанюк.

Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Снурніцин, Джордан, Вантух — Батагов — Дришлюк, Мишньов (Мичин, 86) — Антюх (Чурко, 85), Волошин (Алефіренко, 63) — Герреро.

Попередження: Скляр, Павлюк, Челядін — Волошин