Україна
13 серпня 2023, 17:00
Зоря дотиснула Ворсклу в напруженному протистоянні
Колектив Ненада Лалатовича з третьої спроби переміг на старті сезону.
Ворскла — Зоря, фото УПЛ
13 серпня 2023, 17:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ворскла — Зоря 1:2
Голи: Феліпе, 67 — Герреро, 4, Джордан, 78
Ворскла: Ісенко — Пердута, Сантана (Хрипчук, 88), Чеснаков (Нестеренко, 46), Крупський (Челядін, 46) — Павлюк, Скляр (Феліпе, 65) — Кане, Юрченко, Бацула — Степанюк.
Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Снурніцин, Джордан, Вантух — Батагов — Дришлюк, Мишньов (Мичин, 86) — Антюх (Чурко, 85), Волошин (Алефіренко, 63) — Герреро.
Попередження: Скляр, Павлюк, Челядін — Волошин