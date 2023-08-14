Україна

Погані новини щодо стану здоров’я новачка Дніпра-1.

Поточна літня трансферна кампанія для українського півзахисника Максима Третьякова супроводжувалась трансфером з Александрії до дніпровського Дніпра-1 за 400 тис. євро.

Однак не встиг 27-річний виконавець призвичаїтись до гри в новому колективі, як під час матчу третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА проти празької Славії його спідкала жахлива травма.

Тоді лікарі СК не стали випереджати події з власними висновками та відправили гравця на ретельний медичний огляд, результати якого виявились дуже невтішними для колективу Олександра Кучера.

Третьяков буде змушений пропустити, за попередніми оцінками, найближчі пів року через розрив передньої хрестоподібної зв’язки.

Найближчим часом на гравця очікуватиме операція, після якої він буде проходити тривалий період відновлення.

Лише після завершення хірургічного втручання лікарі зможуть дати остаточний прогноз щодо термінів відновленні гравця.

Максим устиг відіграти за Дніпро-1 136 хвилин у трьох матчах нового сезону.