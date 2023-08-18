Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку четвертого туру чемпіонату України, який відбудеться 18 серпня та розпочнеться о 19:00.

Луганська Зоря у матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги зустрінеться з Олександрією. Минулого сезону лугачани провели визначний сезон, а "городяни" до останнього виборювали право на виступи у єврокубках, але не вдалося.

Зоря — Олександрія

П'ятниця, 18 серпня, о 19:00. Стадіон Лівий Берег, Київська область. Головний арбітр – Юрій Іванов. Пряма трансляція на телеканалі УНІАН та YouTube

Після минулого сезону, як ми вже сказали вище, який був видатним, вболівальники чекали на гарну гру від луганської Зорі, навіть незважаючи на те, що команда змінила головного тренера Патріка ван Леувена.

Проте очікування варто було зменшити вже після стартової гри чемпіонату, в якій команда Ненада Лалатовіча поступилася львівському Руху (1:2). Потім була ще болючіша поразка від Кривбасу (1:3), але в останній грі луганчани реабілітувалися і змогли обіграти Ворсклу (2:1).

Такий невдалий старт пов'язаний зі зміною тренера та відходом кількох ключових футболістів. Поки що Зорі не вдалося відшукати колишню гру та треба будувати її заново. Проте луганчани мають продовжити перемагати, оскільки їй дуже важливо здобути впевненість перед стартом у кваліфікації Ліги Європи. У команди буде право на помилку, яка викине луганчан до Ліги конференцій, тож поки є час підтягнути свій рівень виступів.

Якщо говорити про кадрову ситуацію в команді Лалатовіча, то луганчанам не допоможе нападник Назарій Русин, який відновлюється від травми на тлі чуток про перехід до Сандерленду.

Тим часом Олександрія успішно розпочала новий сезон, здобувши дві перемоги з однаковим рахунком 1:0 над Кривбасом та Металістом 1925. Проте потім серія перервалася в матчі проти чинного чемпіона УПЛ – Шахтаря (1:2).

Підопічні Руслана Ротаня непогано себе показали у перших трьох турах, навіть попри поразку від "гірників". У першому таймі з Шахтарем "городяни" були надто акуратними та неохайними у своїх діях, але після двох пропущених голів команда Ротаня суттєво додала та відіграла один м'яч. Були моменти, щоб перевернути матч, але удача відвернулася в потрібний момент, так що зараз команда в хорошій формі і з гарним настроєм буде готова до гри.

Також додамо, що цього тижня Олександрія провела контрольний матч проти Шахтаря, в якому було зіграно два тайми по 30 хвилин. Здебільшого у грі брали участь гравці, які отримали мало ігрового часу в офіційних зустрічах. Спаринг закінчився з рахунком 1:1.

Що стосується кадрової ситуації, то втрат у Олександрії немає, тож не варто чекати істотних змін порівняно з минулою грою проти Шахтаря.

Всього між собою Зоря та Олександрія провели 42 матчі, в яких 18 разів перемагала команда з Луганська та 12 разів з Олександрії. За статистикою м'ячів 55:40 на користь луганців. Минулого сезону Зоря двічі обіграла Олександрію (4:1 та 2:0).

Цікаві факти:

- Зоря може 140 раз зіграти внічию в УПЛ;

- безнічийна серія Зорі продовжується 18 ігор: 13 перемог та п'ять поразок;

- Зоря вдома обходиться без нічиїх в чемпіонатах впродовж дев'яти ігор: сім перемог та дві поразки;

- безвиграшна гостьова серія Олександрії триває три гри: дві нічиї та поразка;

- 10 гол в УПЛ може забити Ігор Кирюханцев та Євгеній Смирний;

- Вікентій Волошин в минулому чемпіонаті виступав за Олександрію;

- Владислав Погорілий в минулому сезоні виступав за Зорю.