Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку другого туру чемпіонату України, який відбудеться 19 серпня та розпочнеться о 17:00.

Харківський Металіст 1925 та закарпатський Минай продовжуватимуть розіграш четвертого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Лівий Берег на самісінькій адміністративній межі столиці України.

МЕТАЛІСТ 1925 — МИНАЙ

СУБОТА, 19 СЕРПНЯ, 17:00. СТАДІОН ЛІВИЙ БЕРЕГ, КИЇВСЬКА ОБЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — КЛИМ ЗАБРОДА (КИЇВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Очевидним є той факт, що геть не кожній команді на старті нової кампанії вдається досягати бажаних результатів. А коли ще й календар відверто грає проти тебе, то й залишається тільки від розпачу не примудритись остаточно опустити руки. Київське Динамо, дніпровський Дніпро-1, донецький Шахтар та Олександрія — харківський Металіст 1925 та закарпатський Минай станом на сьогоднішній день провели всього п’ять матчів, проте в чотирьох із них суперниками цих команд були вище перераховані імениті клуби.

І це ще футболістам Едмара де в чому не пощастило зустрітись із "біло-синіми" тиждень тому, бо команда Мірчі Луческу так і не вигадала спосіб поєднувати матчі національної першості та важкий шлях кваліфікаційним раундом Ліги конференцій УЄФА. Хоча Динамо в цьому плані завжди може сказати: "Ось, дивіться, Дніпро-1 зіграв свою гру проти Миная поміж двома протистояннями проти Славії, і що з того вийшло?". А вийшло так, що єдиний заліковий бал на дві команди закарпатці здобули саме в грі проти "срібних" призерів минулорічного розіграшу тиждень тому (1:1).

Через ці об’єктивні, як нам здається, причини наразі неможливо оцінити актуальний стан справ в обох колективах. Минай ти Металіст 1925 і в минулому сезоні зірок із неба не хапали, а цьогорічній шаленій конкуренції вони є чи найбільш імовірними претендентами на пониження в класі. Це в свою чергу суттєво збільшує вагу особистої зустрічі поміж цими командами.

Календар підказує нам, що в "жовто-синіх" є реальна нагода почати вдалу серію бо далі за планом матчі проти ЛНЗ та Руха, у яких Металісту 1925 є, що показати своїм суперникам. Минай у той самий час буде грати проти Зорі, Шахтаря, Олександрії та Полісся й лише під завісу вересня в команди Шарана запланований матч проти київської Оболоні, від якого хоч якось можна вільно відштовхнутись у плані результату. Не знаємо, яким чином було складено такий календар, але закарпатцям у цьому сезоні відверто не пощастило.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Металіст 1925 не може перемогти в УПЛ п’ять матчів поспіль — 2 нічиї, 3 поразки.

Минай не грає внічию останні чотири зустрічі — 2 перемоги, 2 поразки. До клубного рекорду залишився один матч.

Едмар проведе 26 матч в УПЛ на чолі Металіста 1925 та випередить Валерія Кривенцова — колишнього рекордсмена клубу за цим показником.

Володимир Шаран може виграти 80 матч в рамках УПЛ та 10 — на чолі Миная в чемпіонаті.

Андрій Ткачук із Миная може забити 10 гол в УПЛ за кар’єру.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Раніше команди вже зустрічались поміж собою 5 разів у рамках Прем’єр-ліги та Першої ліги. Закарпатський Минай вигравав тричі, тоді як одного разу успіх святкував харківський Металіст 1925 та ще один матч завершився унічию. Саме з рахунком 1:1 і зіграли команди свою останню очну зустрічі у квітні цього року. Забивали Вадим Вітенчук (Минай) з пенальті та Микита Безуглий (Металіст 1925).