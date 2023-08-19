Україна
19 серпня 2023, 19:02
Металіст 1925 мінімально переграв Минай
Команда Едмара святкувала перший успіх у новому сезоні.
Металіст 1925 — Минай, фото УПЛ
19 серпня 2023, 19:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Металіст 1925 — Минай 1:0
Гол: Дмитренко, 70
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Є. Ткачук, Безуглий, Капінус — А. Ткачук (Кравченко, 89), Габелок, Вачіберадзе (Мартинюк, 89) — Русин (Чирук, 80), Сидоров, Юсов (Дмитренко, 68).
Минай: Бандура — Чуєв, Нємчанінов (Колесник, 82), Ю. Кравчук — Дмитрук, Вітенчук, Петько (Ралюченко, 75), Рогозинський (Булеза, 46) — Панасенко (Одарюк, 14, Гечев, 82), Твердохліб — Вишневський.
Попередження: А. Ткачук, Жичиков — Вишневський