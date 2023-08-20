Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку четвертого туру чемпіонату України, який відбудеться 20 серпня та розпочнеться о 15:00.

Дніпро-1 у матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги зіграє проти столичної Оболоні.

Дніпро-1 — Оболонь

Неділя, 20 серпня, 15:00. Стадіон Авангард, Ужгород. Головний арбітр – Микола Балакін. Пряма трансляція на телеканалі УНІАН та YouTube

Дніпро-1 невдало розпочав новий сезон, при цьому це стосується як єврокубкової кампанії, так і чемпіонату України. Після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів від грецького Панатінаїкоса (1:3, 2:2), дніпряни вилетіли з відбору Ліги Європи, поступившись чеській Славії (0:3, 1:1). Далі буде раунд плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти словацького Спартака із Трнави.

В УПЛ команда Олександра Кучера провела два матчі та набрала чотири очки – з одного боку непогано, а з іншого – це була напружена перемога над дебютантом чемпіонату Поліссям (2:1) та нічия з Минаєм (1:1). Не таких результатів чекали вболівальники від команди, яка ставить собі за мету боротися за чемпіонство.

Такий жалюгідний стан Дніпра-1 важко пояснити, навіть не дивлячись на відхід кращого бомбардира Артема Довбика до Жирони. Поки що виникає дуже багато питань до гри дніпрян, як в обороні, так і в атаці — у першому випадку дитячі помилки, а в другому — неузгодженість, яка часто призводить до непотрібних втрат м'яча та контратак суперника, до яких знову ж таки не надто готова оборона. Кожен наступний негативний результат продовжуватиме тиснути на гравців та тренера, до якого вже приковується сильна увага та чутки про відставку — напередодні команду ще й залишив спортивний директор Євген Красніков.

Також у Дніпра-1 серйозні кадрові проблеми. У лазареті знаходяться Максим Третьяков, Євген Волинець та Денис Мірошниченко. Крім них під питанням участь Домінго Бланко та Володимира Адамюка. Також через дискваліфікації віце-чемпіону УПЛ не допоможуть Едуард Сарапій та Олексій Гуцуляк. Тим часом в Ужгород вирушили два легіонери — орендований новачок Маркос Андре і повернувся до команди Феліпе Пірес.

Оболонь розпочала свої виступи в УПЛ з нічийного результату проти Колоса (0:0), після чого була скандальна поразка від Динамо (2:4) із претензіями до арбітрів, а потім невдача у грі з Чорноморцем (0:2). Як підсумок – скромний один бал після трьох ігор.

За словами головного тренера команди Олександра Іващенка, Оболонь поки що освоюється у вищому дивізіоні та намацує свою гру. Команда продовжує ретельно аналізувати помилки із попередніх матчів, яких було достатньо, щоб засвоїти уроки на майбутнє. Проте потрібно набирати очки, щоб відповідати своїй меті — збереженню місця в УПЛ. Враховуючи форму дніпрян, чому б не набрати хоча б один бал із віце-чемпіоном країни. Якщо "пивовари" будуть такими ж налаштованими та агресивними, як це було у грі з Динамо, то можна розраховувати на позитивний результат.

Якщо ж говорити про кадрову ситуацію, то в майбутній грі "пивоварам" не допоможе травмований Олександр Рибка та дискваліфікований Данило Карась. Водночас відбув дискваліфікацію та готовий повернутися на поле Віталій Груша.

Загалом між собою команди зіграли два поєдинки, у яких була одна перемога Оболоні та одна нічия. Обидві зустрічі відбулися у Першій лізі у сезоні-2018/19. За статистикою м'ячів 4:2 на користь "пивоварів".

Цікаві факти:

- Оболонь в УПЛ ще не перемагала – нічия та дві поразки;

- гольова домашня серія Дніпра-1 в чемпіонатах триває вісім ігор – 20 голів;

- Оболонь може відкрити лік гостьових голів в УПЛ;

- у день гри Василю Кравцю (Дніпро-1) виповниться 26 років.