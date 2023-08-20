Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку четвертого туру чемпіонату України, який відбудеться 20 серпня та розпочнеться о 17:00.

Одеський Чорноморець у матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі прийме київське Динамо.

Чорноморець — Динамо Київ

Неділя, 20 серпня, 17:00. Стадіон Чорноморець, Одеса. Головний арбітр – Олександр Омельченко, рефері ВАР – Ярослав Козик. Пряма трансляція на сервісах MEGOGO, Київстар ТБ та Setanta Sports

Старт нового сезону для одеського Чорноморця пройшов більш-менш вдало. Було здобуто дві перемоги з однаковим рахунком 2:0 над дебютантами ЛНЗ та Оболонню, але й була поразка від Колоса (0:2).

На даний момент одеська команда припускає чимало помилок на своїй половині поля, які дуже часто обертаються гострою біля їхніх воріт. З великим везінням було здобуто останню перемогу над Оболонню, тож тренерський штаб Романа Григорчука мав над чим подумати перед важливою і принциповою грою з Динамо.

Насамперед "морякам" слід підтягнути дисципліну — за три матчі команда отримала дванадцять жовтих карток та дві червоні. При цьому дві були в останній грі, що означало, що гравці не зіграють із Динамо. Йдеться про Володимира Салюка та Ореста Кузика. Також через травму ще не може допомогти команді Зігі Бадібанга.

Після гри з "пиваварами" Григорчук ясно дав зрозуміти, що одесити мають досить коротку лаву. Він був дуже розчарований видаленнями і заявив, що по суті на місця у стартовому складі претендують лише 14 гравців і замінити одразу двох буде досить складно. Чи зможе Чорноморець обійтись без двох основних гравців – покаже гра із киянами.

Київське Динамо окрім чемпіонату України, вже розпочало свої виступи у кваліфікації Ліги конференцій. Цього тижня у дуже складному та напруженому матчі був обіграний грецький Аріс, який вивів киян у раунд плей-оф, проте там на "біло-синіх" чекає турецький Бешикташ, з яким не буває легко. Водночас у чемпіонаті кияни провели дві гри, в яких здобули перемоги над Минаєм (4:1) та Оболонню (4:2). Гра з Вересом у третьому турі було перенесено у зв'язку з єврокубками.

У минулих іграх команда Мірчі Луческу ще раз наочно продемонструвала те, що проблеми минулого сезону нікуди не пішли, тож говорити про якусь гарну форму Динамо не доводиться. Як і раніше, досить багато помилок в обороні, втрат м'яча в центрі поля і досить млявий контроль м'яча без просування вперед.

Напередодні Динамо пройшло Аріс, обігравши скромних греків лише у серії пенальті, а до цього відбігавши на полі 120 хвилин. Все це накопичує втому, а якщо враховувати перельоти та переїзди через єврокубки, можна припустити, що Луческу доведеться використовувати тих гравців, які отримували мало ігрового часу в минулих іграх, а це призводить до непорозумінь на полі та втрат м'яча. Чи ризикне румунський фахівець поексперементувати зі складом, чи знову буде сподіватися на диво і майстерність окремо взятих гравців в окремих моментах?

Якщо Динамо має намір пройти Бешикташ, потрібно буде використовувати ротацію проти "моряків", оскільки наступного тижня чекає складна єврокубкова гра. Після провалу минулого сезону в УПЛ результат важливий і в чемпіонаті, тож вибору у Луческу немає — тільки перемагати, а не знову і знову нагадувати, як складно гравцям даються перельоти та переїзди.

Якщо коротко про кадрову ситуацію, то матч із одеситами через дискваліфікацію пропустить Денис Попов, утім він травмувався перед грою з Арісом, тож і так допомогти б не зміг.

Щодо особистих зустрічей, то між собою команди провели 110 поєдинків, з яких Динамо виграло 68, а Чорноморець — 20. За статистикою м'ячів величезна перевага у бік киян — 214 на 91. Минулого сезону Динамо в гостях обіграло одеситів з рахунком 3:0, а потім вдома поступилося з рахунком 2:3.

Цікаві факти:

- Динамо може 160 раз зіграти внічию в УПЛ;

- безпрограшна гостьова серія Динамо в чемпіонатах триває 13 ігор: 11 перемог та дві нічиї;

- гольова серія Динамо в УПЛ триває 14 ігор – 34 голи, а на полях суперників – 25 ігор: 55 голів;

- безнічийна серія Чорноморця триває 13 ігор: сім перемог та шість поразок;

- 250 матч в УПЛ може провести Сергій Сидорчук;

- Роман Григорчук проведе 136 матч в УПЛ біля керма Чорноморця, покращивши клубне рекордне досягнення Семена Альтмана;

- 50 гол в УПЛ в складі Динамо може забити Віталій Буяльський.