Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку четвертого туру чемпіонату України, який відбудеться 19 серпня та розпочнеться о 19:00.

Криворізький Кривбас та донецький Шахтар завершуватимуть розіграш четвертого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Гірник у Кривому Розі.

КРИВБАС — ШАХТАР

НЕДІЛЯ, 20 СЕРПНЯ, 19:00. СТАДІОН ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — АНДРІЙ КОВАЛЕНКО (ПОЛТАВА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Відсутність потреби грати єврокубкові матчі в розпал літа цього року чи не найбільш удалим чином грає на користь чинних чемпіонів України. Команда під керівництвом нідерландського спеціаліста Патріка ван Леувена виглядає ще помітно "сирою", тож не дивно, що з нею подекуди трапляються цікаві пригоди, як, наприклад, було під час матчу проти рівненського Вересу (1:1). Але тоді "гірники" самі захотіли зіграти раніше запланованого матч національної першості, аби потім спокійно їхати на товариську гру проти лондонського Тоттенгема з благодійною метою (1:5).

Утім, результат гри проти "червоно-чорних" виокремлюється лише за рахунок того, що Шахтар тоді дійсно втратив очки. Успіхи в матчах проти Металіста 1925 чи Олександрії під час формування остаточної турнірної таблиці матимуть однакову вагу, а до того моменту всі вже й не згадають, наскільки важко виглядала команда в цих іграх. Особливо в других таймах, що взагалі є чи не головною проблемою поточного складу "гірників".

І якщо Верес цим скористався, то криворізький Кривбас точно висловить бажання повторити цей удалий досвід. У Юрія Вернидуба ще й власні рахунки з "гірниками" є аж від самого моменту роботи в луганській Зорі. На чолі свого поточного клубу досвідчений український фахівець ще не перегравав донеччан, на відміну від досвіду роботи в молдавському Шерифу. Однак попередні дві зустрічі, не дивлячись на загальних рахунком 4:0 на користь "помаранчево-чорних", були доволі запеклими.

Та й за плечима Кривбасу наразі є дві перемоги в трьох матчах на старті сезону, а не серія поразок, як у рік тому. Із Олександрією в першому турі зі скандалами за ходом гри не вийшло зачепитись за очки (0:1), а ось досвід матчів проти луганської Зорі (3:1) та черкаського ЛНЗ (2:0) виявився напрочуд позитивним. Можна зробити висновок, що криворіжці наразі набрали непогані кондиції, що для Шахтаря становить безпосередню загрозу. Та ще й матчі в Кривому Розі історично для "гірників" завжди складались доволі неоднозначно.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Шахтар забиває в УПЛ 32 гри поспіль — 74 голи.

Потенційна поразка може стати для "гірників" 120 за ліком.

Кривбас не грає на нічию 9 матчів УПЛ поспіль — 5 перемог, 4 поразки.

Юрій Вернидуб може або зіграти внічию 30 раз на чолі всіх клубів УПЛ, або зазнати 40 домашньої поразки.

Наступний гол в УПЛ для Дмитра Чигринського стане 15 у професійній кар’єрі в цьому турнірі.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

За сучасної конфігурації Кривбасу команди зустрічались двічі — обидва рази перемагав Шахтар, тоді як за "старого" Кривбасу команди грали поміж собою 51 раз у рамках Прем’єр-ліги, Кубка України та Першої ліги "Союзу". Донецький Шахтар вигравав 34 рази, тоді як п’ять разів успіх святкував криворізький Кривбас та ще 11 матчів завершились унічию. Із рахунком 3:0 на користь "гірників" зіграли команди свою останню очну зустріч у березні цього року. Забивали Георгій Судаков, Кевін Келсі та Мар’ян Швед.