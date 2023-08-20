Таке рішення експертної ради.
Фото: УПЛ
20 серпня 2023, 23:25
Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравіших футболіста й наставника 4-го туру УПЛ.
Хто увійшов до складу експертної ради? Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.
За підсумком голосування перемогу здобули півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів і тренер Чорноморця Роман Григорчук.
Нагадаємо, що Дмитро Криськів оформив дубль у матчі проти Кривбасу (3:3), а Чорноморець Романа Григорчука обіграв Динамо (3:2).