Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку п'ятого туру чемпіонату України, який пройде 27 серпня та розпочнеться о 17:00.

У поєдинку п'ятого туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла на своєму полі прийме одеський Чорноморець.

Ворскла — Чорноморець

Неділя, 27 серпня, 17:00. Стадіон Ворскла ім. О. Бутовського, Полтава. Головний арбітр – Олексій Деревінський. Пряма трансляція на сервісі MEGOGO

Матч, у якому Скрипнику потрібно намагатися повернути обличчя.

Тиждень тому його доля здавалася наперед вирішеною. Захисту немає, нападу немає, схеми не працюють, з єврокубків вилетіли, у чемпіонаті на останньому місці – загалом, все погано, тренерові і самому має не дуже хотітися працювати в такому клубі. Але тиждень тому вдалося спиняти Верес, а зараз успіх із Чорноморцем може дозволити повернути хід сезону. Зрештою, особисті проблеми Жеваго не лише зменшують фінансування клубу, а й знижують тиск на тренера: надихайся, шукай, працюй, ніхто вже нічого від тебе не вимагає.

Чорноморець за попередні сім днів обіграв дві київські команди: “Лівий берег” у середу та Динамо, яке можна вважати “Правим берегом”, минулої неділі. Але Григорчука та його команду має серйозно хвилювати, що Лівий берег протримався проти одеситів довше: переможний гол вдалося забити в овертаймі. А задіяти для перемоги довелося основу, всіх лідерів.

Ворскла, звичайно, заслужила критику за виліт від середняка чемпіонату Грузії, але цим вона сильно знизила рівень навантаження на склад. Саме зараз вони мають велику перевагу в ігровій свіжості: після повернення з Рівного вони тиждень нікуди не їздили і просто готувалися до суперника. Чорноморець за тиждень пройшов маршрутом Одеса – Київ – Полтава, ще й зіграв матч, який виявився явно складнішим, ніж здавався до стартового свистка.

Особливу особливість протистоянню надає почерк тренерів. Григорчук – фанат пресингу, Скрипник – контролю м'яча. Для оборони полтавців критично важливо уникнути тих безглуздих помилок, які вона робить весь початок сезону: форварди Чорноморця показують, що вони у добрій формі. Але й самі одесити без шансів суперника навряд чи залишать – вони просто грають дуже сміливо, навіть із самим Динамо.

Цікаві факти:

Безнічийна серія Ворскли триває в УПЛ 10 ігор: 6 перемог та 4 поразки. Безнічийна серія Чорноморця триває 14 ігор: 8 перемог та 6 поразок. Гольовий серіал полтавчан в Чемпіонатах триває 8 ігор – 13 голів. Олександр Скляр (Ворскла) може провести 250-й матч у всіх турнірах. 110-й матч Віктора Скрипника біля керма різних клубів УПЛ, в якому він може здобути 30-ту домашню перемогу. 25-й гол в УПЛ може забити Руслан Степанюк, 15-й – Володимир Чеснаков (обидва – Ворскла). Поточна форма:​