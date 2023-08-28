Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку п’ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 28 серпня та розпочнеться о 17:00.

Київська Оболонь та криворізький Кривбас завершуватимуть розіграш п’ятого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Оболонь-Арена в Києві.

ОБОЛОНЬ — КРИВБАС

ПОНЕДІЛОК, 28 СЕРПНЯ, 17:00. СТАДІОН ОБОЛОНЬ-АРЕНА, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — КАТЕРИНА МОНЗУЛЬ (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Черговий тур національної першості розтягнувся на три дні та навіть зачепив початок нового робочого тижня, але при цьому матч за участі криворізького Кривбасу все одно завершуватиме нашу розповідь про цей насичений футбольний вікенд. Судячи з усього, після фінального свистка один із тренерів, а може й обидва одразу, поскаржаться нам на страшенну задуху, через яку його команда в теорії може не здобути коштовні залікові бали.

І командам у плані погоди дійсно не пощастило — грати доведеться в найбільш спекотний, якщо вірити прогнозам погоди, день цього літа в столиці України. Добре тільки, що хоч у третьому часовому слоті, що дещо зменшить навантаження на організми гравців. А вони в футболістів "пивоварів" та "біло-червоно-чорних" точно стомлені матчами останнього тижня.

І при цьому колектив Валерія Іващенко ще й устигає зіграти матч Кубка України проти Звягеля та вийти до наступного раунду змагань (1:0), тоді як підопічні Юрія Вернидуба настільки наситились емоціями від запальної гри проти донецького Шахтаря (3:3), що весь тиждень відходили після цього шторму на рідному стадіоні Гірник. Але й Оболоні є в цьому плані чим похизуватись — перша перемога киян після повернення до "еліти" відбулась не в матчі проти абикого, а проти самого Дніпра-1, та ще й у видовищному вольовому стилі (2:1).

Із попередніми результатами, звісно, у новачків "елітного" дивізіону все не так райдужно, оскільки вони програвали дуелі проти Динамо (2:4) та Чорноморця (0:2), а також грали внічию проти Колосу (0:0), однак здається, що саме проти таких міцних суперників футболісти Іващенка й змогли зрозуміти, куди насправді потрапили. Кривбас цього досвіду набув ще рік тому, через що стартував цього разу набагато краще — перемоги над Зорею (3:1) та ЛНЗ (2:0) змінились на нічию проти Шахтаря, хоча й про поразку від Олександрії в скандальному матчі забувати не варто.

А ще не варто забувати й про те, що перед нами виступатимуть два колективи, у матчі яких червоні картки роздаються немов страви раціону в пансіонаті — неначе за розкладом. Лише в грі проти ЛНЗ гравці не бачили червоного світла перед собою чи перед суперниками, тоді як Оболонь набувала цього досвіду в іграх проти Колосу та Дніпра-1. Відповідно є й відсторонення — лідер півзахисту гостей Дмитро Хомченовський не зіграє в цьому протистоянні.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Оболонь може здобути першу перемогу на своєму полі після повернення до УПЛ.

Потенційна нічия може стати для Кривбасу 180 за ліком.

Кривбас не грає на нічию 9 матчів УПЛ поспіль — 5 перемог, 4 поразки.

Однак команда Юрія Вернидуба при цьому не грана внічию в п’яти останніх матчах чемпіонату поспіль — 2 перемоги та 3 поразки.

Команди Вернидуба можуть забити 150 гол в УПЛ на виїзді, якщо Кривбас відзначиться двічі.

Назарій Федорівський, Владислав Приймак та Руслан Черненко у Оболоні, а також Андрій Кліщук, Андрій Понєдєльнік, Данило Бескоровайний, Тимур Стецьков та Іван Дібанго у Кривбасу — гравці, яких за стартові чотири тури ще жодного разу не змінювали за ходом гри.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

За сучасної конфігурації команди зустрічались одного разу — нічия 0:0 у рамках Прем’єр-ліги-2021/22, після чого сезон зупинили через початок повномасштабної агресії.