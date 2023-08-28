Україна

Угода з івуарійським хавбеком розрахована на один рік.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника Жана По, права на якого раніше належали єгипетському Ісмаілі.

26-річний івуарійський вінгер приєднався до криворізького клубу на правах вільного агента, підписавши повноцінну угоду строком на один рік.

Жан По перебуває у розташуванні Кривбасу з січня 2023 року з невеликою перервою, а статус вільного агента він отримав 1 липня.

За Кривбас івуарієць виступатиме під 97 номером — український клуб дозаявив його на матчі УПЛ.